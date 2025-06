Paola Caruso per tutta la vita è cresciuta con Wanda, la donna che a lungo ha considerato come la sua vera madre. La mamma adottiva di Paola Caruso, infatti, l’ha presa con sé e con il marito Michele quando Paola era piccolissima: la showgirl oggi sa la verità ma per tanti anni è stata convinta che Wanda fosse la sua mamma di sangue. Solamente ormai adolescente, a 13 anni, ha scoperto la verità: quella donna che l’ha amata profondamente non era in realtà la sua vera madre.

Nonostante la scoperta sia arrivata in età ormai avanzata, perché Paola era ormai un’adolescente in grado di capire a pieno quanto accaduto, il legame con Wanda non si è mai rotto. Anche in età adulta, infatti, la Caruso è rimasta profondamente legata alla sua mamma adottiva, così come a Michele, il papà: lo stesso nome, infatti, lo ha dato a suo figlio, nato nel 2019.

Wanda, mamma adottiva di Paola Caruso: chi è? Il dramma della malattia

Il rapporto di Paola Caruso con la mamma adottiva, Wanda, è splendido. Di recente l’influencer ha passato la Pasqua proprio con Wanda e con Imma, la mamma naturale: una grande gioia per lei e per Michele, suo figlio, nonostante non sia un periodo semplice. La mamma adottiva di Paola Caruso sta infatti male da anni: la donna è affetta da Alzheimer.

A Verissimo, l’influencer ha raccontato: “Se lei ha un problema non lo sa comunicare, non può parlare. Ma quando mi vede gli occhi le si illuminano”. Splendido il rapporto che Paola Caruso ha con la sua mamma: “Lei mi ama alla follia, mi ha cresciuta, mi ha dato tutto”. E ancora, tornando alla sua malattia, la Caruso ha spiegato: “Quando il corpo non reagisce più gli occhi sono lo specchio dell’anima. Ricorderò per sempre i suoi occhi che brillano, che diventano vivi”.

