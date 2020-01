Wanda Nara/ “Andrea Denver? Casting delle lenzuola…” (Grande Fratello Vip 4)

Wanda Nara saluta il pubblico sui social e dà appuntamento a stasera condividendo uno scatto hot. La nota opinionista del Grande Fratello Vip 4, nonché moglie del campione Mauro Icardi, poche ore fa ha infatti mostrato ai suoi follower un’immagine che la ritrae distesa nella sauna di una spa, uno scatto sensuale che le è valso oltre 226 mila like. “Preparándome para @grandefratellotv”, si legge, in particolare, nella didascalia dell’immagine che la immortala con indosso un reggiseno di colore beige e un micro tanga quasi invisibile; del resto si sa: essere opinionista del Grande Fratello Vip 4 non è una faccenda da poco e per poter essere al top bisogna prepararsi al meglio. E il suo pubblico, a quanto pare, sembra aver apprezzato: sono in molti, nelle ultime ore, ad aver commentatolo scatto con battutine ed elogi.

Wanda Nara, la battutina contro Andrea Denver e…

Nella prima puntata del Grande Fratello vip 4, Wanda Nara ha fatto il suo ingresso sulle note di un divertente motivetto dedicatale da Pupo, suo compagno in questa nuova avventura televisiva. La donna più gettonata del momento, influencer e agente di Mauro Icardi, in questa edizione del Grande Fratello Vip è destinata a svolgere un ruolo che lascerà il segno. E in effetti, è già accaduto, soprattutto quando, nel momento dell’entrata nella casa del GF Vip 4 del modello Andrea Denver, commentando la sua bellezza, ha chiesto alla regia un fermo immagine sul suo lato B. Naturalmente, la sua risata ha fatto scoppiare lo studio in una sonora risata. Ma è stato quando – citando un detto argentino – la Nara ha detto la sua sul modello esclamando: “Andrea Denver? Bello. In Argentina si dice “casting delle lenzuola”, che il pubblico l’ha acclamata. Anche se la frase è del tutto sfuggita all’irriverente conduttore.

Wanda Nara, pregi e difetti nella prima puntata

Cosa dobbiamo aspettarci da Wanda Nara nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 4? La soubrette, che ha già dato prova di poter assolvere al compito di opinionista con successo, si è dimostrata una presenza rassicurante, creando momenti di ilarità e interagendo, positivamente, con il collega opinionista Pupo. Per non parlare delle battutine irriverenti rivolte ad Andrea Denver, che questa sera potrebbe rispondere alle sue insinuazioni con una replica piuttosto accesa. Nel complesso, nella prima puntata, forse è mancata la capacità di avere una visione d’insieme sul programma, ma è bene precisare che siamo soltanto agli inizi e Wanda Nara ha già dimostrato di poter offrire al pubblico di Canale 5 le perle trash di cui ha bisogno. Sarà così anche questa sera? Non sembrano esserci dubbi: viste le sopracitate premesse, i margini per un miglioramento ci sono già tutti.

La foto di Wanda Nara sui social

Visualizza questo post su Instagram #saunaseco Preparándome para @grandefratellotv Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 10 Gen 2020 alle ore 5:46 PST





