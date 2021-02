Wanda Nara, auguri a Mauro Icardi/ Buon compleanno con foto hot

Oggi, 19 febbraio 2021, Mauro Icardi compie 28 anni. Immancabile gli auguri social della moglie Wanda Nara: “10 compleanni insieme, e tanti sogni realizzati e tanti altri da realizzare… tu sei una di quelle persone che merita più di tre desideri e io sarò sempre lì cercando di darti tutto quello che posso e anche di più per farti felice… Felice compleanno Mauro Icardi, Ti amo”, ha scritto su Instagram postando anche una romantica foto di coppia. In poche ore il dolce messaggio di auguri ha raccolto oltre 320.000 like. Nelle storie di Instagram, Wanda Nara ha mostrato anche alcuni momenti della festa in casa per il calciatore: nel video si vede Sergio Rico González, portiere del Paris Saint-Germain, che canta “tanti auguri a te” in spagnolo al compagno di squadra, che tiene in braccio le figlie Francesca e Isabella.

Wanda Nara: auguri social per il compleanno di Mauro Icardi

Auguri a Mauro Icardi per il suo compleanno anche da tanti compagni di squadra del PSG: Kylian Mbappé, Neymar, Leandro Daniel Paredes e gli italiani Alessandro Florenzi e Moise Kean. In una recente intervista alla rivista di moda francese ‘Elle’, Mauro Icardi ha parlato della maglia della sua squadra: “Penso che la classica t-shirt blu del Psg sia la migliore. Rappresenta una città, un Paese e la storia di questo club. Penso anche che gli altri colori che cambiano ogni anno siano uno stile di vita che si abbina alla moda del momento, ma penso che quella blu sia la mia preferita”. Il calciatore ha anche confessato che la moglie Wanda Nara apprezza il suo stile: “Le piace il mio stile perché le piace che mi vesta in uno stile classico. Non mi separo mai da abiti comodi. Indosso spesso dei berretti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)





© RIPRODUZIONE RISERVATA