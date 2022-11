Wanda Nara: bikini bollente e decolletè esplosivo/ Spunta il cuore di Mauro Icardi e…

Wanda Nara e la foto in bikini che conquista Mauro Icardi

Wanda Nara scatena nuovamente il gossip pubblicando su Instagram una foto davvero esplosiva. Direttamente dalle Maldive dove si sta rilassando godendosi il sole, il mare e il rapporto con Mauro Icardi che procede tra alti e bassi, Wanda Nara, sul proprio profilo Instagram, ha regalato ai fan una foto in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Bikini verde con un reggiseno a triangolo che esalta il decolletè e un bikini che evidenzia la perfezione delle curve per Wanda che, davanti allo specchio, ha scattato un selfie che, in poche ore, ha scatenato i fan che hanno risposto con like e commenti.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme?/ "Vacanza insieme alle Maldive"

“Maldive”, scrive la Nara ricevendo i tanti complimenti dei fan che sottolineano la sua bellezza. Tra i tanti messaggi, però, spunta anche quello di Mauro Icardi che ha lasciato un cuore alla moglie scatenando il mondo del gossip. I due, dunque, sono tornati ufficialmente insieme?

Wanda Nara e Mauro Icardi: il tira e molla continua?

Cosa sta accadendo tra Wanda Nara e Mauro Icardi? Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, parlando del suo matrimonio, a Silvia Toffanin, la Nara ha dichiarato: “Non stiamo insieme da due mesi ma prima di entrare qui stavo parlando con lui. La verità è che io sono un po’ all’antica e per me la famiglia è la cosa più importante. Io ho lasciato la mia carriera, il mio lavoro, per dare priorità alla famiglia. La mia priorità era accompagnare Mauro nella sua carriera. Quando abbiamo iniziato a litigare e non c’era più pace in casa ho pensato alla tranquillità dei bambini e ho detto basta”.

Wanda Nara la verità sul divorzio con Mauro Icardi/ "Non voleva che lavorassi"

Dopo Verissimo, Wanda e Icardi si sono concessi una vacanza alle Maldive. Sarà la vacanza della pace definitiva? «È uno dei nostri posti preferiti al mondo per riposare, staccare dalla routine e ricaricare le batterie», ha spiegato il calciatore.

LEGGI ANCHE:

MAURO ICARDI, MARITO WANDA NARA: SI SONO LASCIATI?/ Lei: "Ecco la verità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA