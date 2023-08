Wanda Nara: che succede alla sorella, Zaira Nara?/ “Cattiveria e invidia inevitabili…”

Wanda Nara, la sorella Zaira Nara compie gli anni: la dedica é un messaggio di auguri social

Wanda Nara torna al centro del gossip en rose, per un particolare messaggio inoltrato alla familiare Zaira Nara. Quest’ultima, sorella della procuratrice sportiva, compie gli anni nel cuore dell’estate 2023, e nel mezzo dei celebrativi Wanda destina non a caso il suo messaggio di auguri a mezzo social alla festeggiata, in una condivisione di dominio pubblico con il popolo attivo nel web.

La festeggiata, Zaira Nara, nel mese di agosto corrente, compie 35 anni e la moglie di Mauro Icardi sorprende la sorella destinandole una dedica social particolarmente sentita, che tra le altre reaction desterebbe non poca preoccupazione online, per la celebrata “sorella di”..

“Un felice compleanno alla più bella sorella, mamma e donna di tutte” -si legge tra le righe del post di compleanno. É l’incipit del messaggio di auguri di buon compleanno che Wanda Nara destina alla festeggiata Zaira Nara, riattivatasi tra le Instagram stories.

Una porzione di testo, nel messaggio di auguri, desta preoccupazione nel web

E il post di auguri di buon compleanno della più famosa tra le sorelle Nara argentine, poi, prosegue: “I tuoi valori ti rendono unica. Sono orgogliosa di come stai crescendo professionalmente”. Ma non é tutto. La conclusione del messaggio sembra non troppo velatamente rivelare una condizione preoccupante che vivrebbe segretamente in famiglia, Zaira: “Le cattiverie e l’invidia sono inevitabili. Ma sarò sempre qui a vegliare su di te”. E il quesito che nasce spontaneo nel web, intanto, vede gli internauti chiedersi chi sia a muovere attacchi gratuiti alla festeggiata Nara.

Zaira Nara potrebbe essere vittima di cyberbullismo, dal momento che è un’influencer attiva sui social, in quanto modella e conduttrice. La sua carriera professionale iniziava quando lei era piccola tra le agenzie che le hanno consentito di raggiungere contratti pubblicitari al servizio di brand di abbigliamento e cosmetici. Ha partecipato allo show di Marcelo Tinelli Bailando 2010, edizione argentina di Ballando con le stelle, dove si é classificata nona e negli ultimi anni si è dedicata alla conduzione di programmi tv in Argentina.

