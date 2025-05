Nata in Argentina nel 1986, Wanda Nara è diventata famosa in Italia dopo quanto accaduto tra lei, il suo ex marito Maxi Lopez e l’uomo che è stato a lungo al suo fianco, Mauro Icardi. Già in Argentina, però, Wanda si era avvicinata al mondo della televisione: si era fatta vedere nel 2007 nel talent show “Patinando por un sueño” e dopo ancora, nel 2009 in “El musical de tus sueños” e nel 2011 a “Bailando por un sueño”. Programmi che sono valsi a Wanda Nara la notorietà e che hanno portato al suo matrimonio con Maxi Lopez, con il quale ha avuto tre figli. Poi, il trasferimento in Italia nel 2011, quando lui giocava al Catania. Proprio in Italia, Wanda Nara è finita al centro del gossip per il tradimento al marito con Mauro Icardi, quando entrambi giocavano alla Sampdoria.

Chi è Wanda Nara, l'ex moglie di Mauro Icardi? Carriera, gli amori finiti e la malattia/ Temeva di morire

In Italia, Wanda Nara ha ottenuto sempre più notorietà anche in tv. Nel 2018 è stata co-conduttrice di “Tiki taka”, programma sportivo di Mediaset, e nel 2020 è stata opinionista del Grande Fratello Vip. Nel 2023 è stata invece concorrente di “Ballando con le stelle”, vincendo con Pasquale La Rocca. Sempre nel 2023, Wanda Nara ha annunciato di essere affetta da una malattia, la leucemia mieloide cronica. “Sto bene ma sarò in cura per tutta la vita” ha raccontato Wanda, spiegando di aver molto sofferto per come la notizia sia finita su tutti i media, spaventando anche i figli, che lo hanno scoperto dai giornali.

Divorzio Wanda Nara e Icardi, caos per il mantenimento: lei chiede cifra bomba/ Cos’è successo in udienza

Wanda Nara: in tribunale a Milano con l’ex marito

In questi giorni Wanda Nara è tornata in Italia per prendere parte alla puntata di “Sognando… Ballando con le stelle” di questa sera ma anche e soprattutto per l’udienza con il suo ex marito. Con Mauro Icardi, il matrimonio di Wanda Nara è terminato lo scorso marzo. È cominciata una battaglia legale per il matrimonio miliardario: Wanda è accusata dal marito di numerosi tradimenti e per questa ragione Mauro non vorrebbe corrispondere nulla del suo patrimonio alla moglie.