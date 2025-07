Nuova indiscrezione sulla vita sentimentale di Wanda Nara che potrebbe essere tornata con l'ex fidanzato.

Dopo la fine del matrimonio con Mauro Icardi, Wanda Nara è uscita allo scoperto con L-Gante, rapper argentino con cui si è spesso mostrata sui social. Quando i due stavano insieme, parlando del legame con il rapper nel corso di un’intervista, Wanda Nara aveva ammesso di avere tutti contro e di ricevere sempre la stessa domanda ovvero cosa ci vedeva in un ragazzo più giovane.

“Abbiamo tutti contro. Le famiglie e tutte le persone che ci circondano”, ha ammesso Nara nel orso di un’intervista rilasciata alla televisione argentina. “Sono più grande di Eliàn (Elian Ángel Valenzuela è il vero nome di L-Gante, ndr) e quando mi chiedono cosa abbia visto in lui, rispondo che ho rivisto la mia essenza. In questo momento della mia vita sentivo il bisogno di tornare ai miei valori. Mi ricorda la Wanda del quartiere”. Una storia che, in breve tempo, aveva fatto il giro del mondo così come la notizia della rottura.

Wanda Nara e L-Gante di nuovo insieme?

Ad annunciare la fine della relazione, con un messaggio su Instagram, era stata poi la stessa Wanda: “Oggi le nostre strade si dividono per prenderci cura di noi e concentrarci sul nostro lavoro e sulla nostra famiglia. La mia situazione giudiziaria, difficile e dolorosa, mi ha portato a prendere questa decisione, ora i miei figli hanno bisogno di me e dedicherò il mio tempo totalmente a loro”. Il rapper, invece, aveva scritto: “Questa telenovela è finita, continuatela senza di me. Se avete qualcosa da chiedermi, sappiate che non ho intenzione né bisogno di fornire spiegazioni o chiarimenti”.

A distanza di qualche mese, però, i due potrebbero essere tornati insieme come si evince da una segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano che potete vedere qui in alto insieme ad una storia pubblicata, a sua volta, dallo stesso rapper.