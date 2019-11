Wanda Nara come Belen e la farfallina: tatuaggio sull’inguine/ Cuoricino e spacco…

Wanda Nara sempre più sensuale sui social. La moglie di Mauro Icardi continua a scatenare i commenti dei suoi followers pubblicando foto in cui sfoggia il suo lato sexy. Oltre a posare in intimo, Wanda Nara si diverte a stuzzicare la fantasia dei suoi followers condividendo immagini in cui lascia intravedere quello che si nasconde sotto i vestiti. Stavolta, però, ha deciso di provocare ulteriormente i suoi fans imitando Belen Rodriguez. Wanda, infatti, esattamente come fece la showgirl argentina a Sanremo sfoggiando la famosa “farfallina” indossando un abito con lo spacco inguinale, ha fatto lo stesso su Instagram. Wanda, così, ha indossato un abito verde, lungo, assolutamente casto nella parte superiore e decisamente sensuale nella parte inferiore che, con uno spacco inguinale, lascia scoperto un piccolo tatuaggio che, però, non passa inosservato.

WANDA NARA: CUORICINO E SPACCO INGUINALE COME BELEN RODRIGUEZ

Nei giorni scorsi, Wanda Nara, su Instagram aveva pubblicato delle storie in cui si trovava in uno studio di tatuaggi per ornare il suo corpo di un tattoo. La moglie di Icardi aveva svelato che il tatuaggio avrebbe reso più bello il suo inguine mantenendo, però, segreto, l’oggetto del tattoo che ha svelato oggi con una foto che, in poco meno di un’ora, ha collezionato più di 50mila like. Sull’inguine di Wanda, da qualche giorno, c’è così un piccolo cuore. Con la foto che ricorda Belen, Wanda Nara ha infiammato nuovamente i social come è solita fare da diverso tempo. I 5,8 milioni di followers, dunque, hanno particolarmente apprezzato la posa sensuale e il tatuaggio, decisamente sexy, che Wanda ha deciso di regalarsi.





