Wanda Nara, come sta dopo la diagnosi della malattia?/ “Ho avuto i pensieri più brutti, però…”

Wanda Nara, la voglia di vivere a pieno ogni istante nonostante la malattia

La quotidianità di Wanda Nara è stata di recente scombussolata da una notizia non proprio positiva. La moglie e procuratrice di Mauro Icardi è infatti alle prese con una malattia, sulla quale chiaramente vige la massima privacy. La patologia non ha comunque arrestato la verve e determinazione della donna; non a caso, sarà prossimamente tra le nuove concorrenti di Ballando con le stelle. Intervistata dal Corriere della Sera, la showgirl ha dato nuovi aggiornamenti sul suo stato di salute.

“Come affronto la leucemia che mi è stata diagnosticata? E’ stata una svolta totalmente imprevista; sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita”. Queste le parole di Wanda Nara rilasciate al Corriere della Sera – e riportate da Leggo – che pur ammettendo le difficoltà della malattia si dice pronta a vivere a pieno la propria quotidianità. “Pensavo da sempre che niente conta più della salute, ora ovviamente di più. Voglio stare con la gente che amo, non farmi problemi per cavolate, quella è la cosa più importante”.

Sempre nell’intervista rilasciata al quotidiano, Wanda Nara è anche entrata nel dettaglio di come sia venuta a conoscenza della malattia. “Ero molto stanca e dovendo fare un viaggio mi sono fatta delle analisi, senza un perchè; dopo l’esito sono stata ferma un paio di giorni. Ho dovuto capire la situazione: ora cerco di viverla valorizzando di più ogni attimo della mia vita”. Pur dimostrando grande forza d’animo nonostante la malattia, la moglie di Mauro Icardi ha ammesso: “Ho avuto i pensieri più brutti, soprattutto da mamma. Ma è anche il motivo che mi ha fatto reagire in fretta: sento di essere il motore della mia famiglia, se cado io cadono tutti, tipo domino”.

Proseguendo nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera – come riporta Leggo – Wanda Nara non si è tirata indietro nel commentare anche il suo prossimo impegno televisivo: nel cast di Ballando con le stelle. “Non ho mai pensato di lasciare la mia carriera, anche se mio marito guadagna molto più di me. Questo nemmeno quando ho avuto i bambini”. La showgirl argentina ha poi aggiunto: “Volevo fare ballando ed eccomi qui; ora l’unica cosa che mi manca è recitare in un film”.











