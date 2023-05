Wanda Nara concorrente a Ballando con le stelle?/ “Trattativa in atto, dipenderà dal cachet”: lo scoop

Wanda Nara concorrente a Ballando con le stelle? L’indiscrezione

Dopo la sua avventura nei panni di opinionista al Grande Fratello Vip di qualche anno fa, Wanda Nara potrebbe essere pronta a rituffarsi in una nuova avventura televisiva, stavolta in vesti del tutto nuove. La showgirl e moglie-agente di Mauro Icardi potrebbe infatti essere tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle.

Stando all’indiscrezione lanciata da Dagospia, Milly Carlucci avrebbe già avviato le trattative per avere Wanda nel cast della prossima edizione che avrà inizio a ottobre su Rai1. Wanda, d’altronde, è stata già ospite di Milly nelle vesti di ballerina per una notte, e già in quell’occasione la conduttrice aveva avviato il suo corteggiamento, cercando di convincerla a partecipare nella prossima edizione dello show.

Wanda Nara corteggiata da Milly Carlucci: “Molto dipenderà dal cachet offerto”

“Milly Carlucci lavora tutto l’anno al cast di Ballando con le Stelle. Lo show ballerino, successo del sabato sera targato Rai1, tornerà in onda il prossimo ottobre. – scrive Dagospia, che quindi annuncia – Il nostro Alberto Dandolo ha già svelato la partecipazione del giornalista Antonio Caprarica, la conduttrice avrebbe messo nel mirino un nome ‘internazionale’ amato dal mondo gossipparo: Wanda Nara.” L’indiscrezione si fa poi pungente sul finale: “La moglie di Mauro Icardi ha partecipato allo show nell’ultima stagione come ballerina per una notte. La trattativa, ancora in una fase iniziale come per tutti gli altri nomi circolati, andrà in porto? Molto dipenderà anche dal cachet…” Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

