Wanda Nara concorrente di Amici Vip?/ Provino a Roma: Tiki Taka in bilico

Non solo manager del marito Mauro Icardi, ma sempre più personaggio televisivo. Wanda Nara, oltre ad occuparsi degli interessi del padre delle sue bambine, continua a lavorare nel mondo dello spettacolo. Dopo essere stata la presenza femminile della scorsa stagione di Tiki Taka, Wanda potrebbe restare sempre sulle reti Mediaset, ma come concorrente di una nuova trasmissione. Secondo quanto scrive Dagospia, infatti, il nome di Wanda Nara sarebbe spuntato tra quelli dei concorrenti di Amici Vip che partirà a settembre su canale 5 e che, probabilmente, sarà condotto da Michelle Hunziker. La showgirl argentina, in questi giorni, avrebbe sostenuto il provino a Roma dove è stata anche protagonista di uno shooting fotografico per la sua Wanda Nara Collection. La Nara, dunque, lascerà Tiki Taka per diventare un’amica di Maria De Filippi?

WANDA NARA CONCORRENTE AD AMICI VIP? CONFERMATA A TIKI TAKA, MA…

Per Wanda Nara è tempo di scelte professionali. Pierluigi Pardo, infatti, l’ha già confermata nel cast della prossima stagione di Tiki Taka. La moglie di Mauro Icardi, però, starebbe ancora valutando l’offerta pensando anche alla possibilità di sfoggiare le sue doti artistiche ad Amici Vip. Nel frattempo, Wanda Nara sta aspettando di partire per Ibiza dove si godrà ulteriori giorni di vacanza con i suoi bambini mentre Mauro Icardi sarà in Cina. Anche da Ibiza, però, continuerà a lavorare sia per la propria carriera che per quella del marito Icardi che potrebbe lasciare l’Inter per sposare la causa della Juventus.

