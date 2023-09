Wanda Nara concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2023/ “Nessuno ha detto che sarà facile, ma…”

Ballando con le stelle, Wanda Nara è l’ultima concorrente ufficiale: l’annuncio

Il cast di Ballando con le stelle è ufficialmente confermato, dopo l’annuncio dell’ultima concorrente pronta a mettersi in gioco nella nuova edizione: stiamo parlando di Wanda Nara. Dopo tanto vociferare e numerose indiscrezioni circolate sul suo conto e sul suo futuro in tv, ora la showgirl argentina e moglie di Mauro Icardi scioglie ogni dubbio: “Ciao a tutti! Ho visto che è uscito il cast completo di Ballando con le stelle. Ma Milly ti sei dimenticata di me. Perché quest’anno ci sarò anche io. Ci vediamo prestissimo a Roma. Nessuno ha detto che sarà facile, ma ce la faremo. Ci vediamo!”.

È con queste parole, condivise in un video diffuso dai canali social del programma, che Wanda Nara ha ufficializzato la sua partecipazione. Milly Carlucci non si è affatto scordata di lei e, anzi, proprio a lei ha riservato l’ultimo annuncio, che chiude in maniera ufficiale il parterre di concorrenti della nuova edizione. Anche lei, dunque, è pronta a scendere in pista.

Il cast della nuova edizione

Wanda Nara è dunque l’ultima concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le stelle. Edizione che promette di riservare grandi sorprese al pubblico, anche e soprattutto grazie al cast di spicco imbastito dalla padrona di casa, Milly Carlucci. La conduttrice ha voluto puntare in grande e, dopo una lunga serie di corteggiamenti, è riuscita a strappare l’invito di pilastri del cinema, della televisione, dello spettacolo e non solo..

Oltre a Wanda Nara, gli altri concorrenti ufficiali sono Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Carlotta Mantovan, Antonio Caprarica, Sara Croce, Teo Mammucari, Lorenzo Tano e Lino Banfi. Proprio quest’ultimo è stato ufficializzato nella giornata di ieri e, in un’intervista a Il Giornale, ha rivelato il motivo, intimo e dolcissimo, per cui ha accettato l’invito: “A convincermi è stata mia moglie che nell’Aldilà ha cominciato a muoversi come un grande impresario, parla con il Padreeterno, parla con il San Pietro, parla con Totò. Mi ha mandato a dire che non ho molto tempo, e allora mi sono “incaz*eto” e ho detto di sì a Milly“.

