Wanda Nara conferma la malattia sui social/ “Ho la leucemia, adesso la chiamo col suo nome”

Wanda conferma di avere la leucemia: ecco cosa ha detto

Wanda Nara, attualmente impegnata con la partecipazione a Ballando con le stelle, ha confermato di avere la leucemia. Dopo diversi rumor, la modella spagnola ha spesso parlato della sua malattia senza mai chiamarla per nome; oggi, rispondendo alla domanda di una fan sui social, ha deciso di rivelare pubblicamente quello che i giornali avevano già ipotizzato.

“Leucemia. All’inizio dicevo questa cosa che ho. Poi ho potuto chiamarla malattia. E adesso la chiamo col suo nome” afferma Wanda. L’ex opinionista del GF Vip, ha condiviso sin dagli inizi dettagli sulla sua condizione: “È stata una svolta totalmente imprevista. Sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita. Pensavo da sempre che niente conta più della salute, ora, ovviamente, di più. E voglio stare con la gente che amo, non farmi problemi per cavolate, quella è la cosa più importante” affermava sui social.

Wanda Nara e la scoperta della malattia: “Quando i bambini l’hanno saputo…”

Wanda Nara, in diretta a Ballando con le stelle, ha parlato della scoperta della sua malattia e di come l’hanno affrontata i suoi figli: “Dovevo viaggiare a Milano e ho avuto il ricovero per dei valori strani. Accendevo la tv e vedevo cosa avevo. Quando lo hanno saputo i bambini erano molto giù.”

E ancora: “Con la proposta di Ballando con le Stelle abbiamo stabilizzato la situazione – precisa la moglie di Icardi – perché adesso sto facendo trattamento. Mi hanno detto che potevo farlo e spero di poter essere un esempio. Le più piccole non capiscono cosa ha la mamma, ma vedono che ballo e così sembra che tutto vada bene. Lo faccio per dimostrare che sto bene…”

