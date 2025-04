Wanda Nara, il Tribunale le chiude i social e lei irrompe su Onlyfans

Per Wanda Nara è tempo di fare i conti con il blocco dei social, l’ex moglie di Maxi Lopez e Mauro Icardi nelle ultime ore. Un tribunale argentino ha ordinato la sospensione dei suoi account Instagram, TikTok e Facebook per i prossimi 30 giorni e in risposta a questa sanzione, Wanda Nara ha deciso di sbarcare su Onlyfans, la nota piattaforma sfruttata da molte sex worker, anche se le intenzioni della stessa modella argentina non sembrano essere quelle di pubblicate contenuti oso, ma di sostituire il social.

E dopo aver anticipato la sua volontà, Wanda Nara ha deciso davvero di sbarcare su Onlyfans, mandando un primo messaggio ai follower, arrivati in massa già dai primi minuti: “Ciao… non sono Wanda, qui sono la BADBITCH e basta! Approfittane, perché se mi chiudono Instagram, mi farò vedere più attiva che mai” le prime parole di Wanda Nara.

Wanda Nara ostacola Icardi e i figli: perché i suoi social sono sospesi

Wanda Nara avrebbe messo i bastoni tra le ruote a Mauro Icardi, che non ha avuto la possibilità di ricongiungersi con le figlie Francesca e Isabella.

Stando a quanto stabilito da un giudice argentino, la showgirl avrebbe ostacolato il ricongiungimento di Mauro Icardi con le figlie Francesca e Isabella, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2016, violando così i diritti delle due minori, quando non si è presentata con le bimbe all’incontro organizzato dalla Procura della Repubblica e ha avvisato soltanto mezz’ora prima dell’orario dell’appuntamento. Da qui la decisione del tribunale argentino di ostacolare Wanda Nara che si è ritrovata i social sospesi per i prossimi 30 giorni.

