Wanda Nara “dà scandalo”, mamma e figli la defollowano/ Lopez e Icardi indignati

Wanda Nara sempre più vicina a L-Gante: il presunto flirt indigna la famiglia allargata con Mauro Icardi e Maxi Lopez

Ha dell’incredibile l’ennesimo risvolto del Wandagate, il caso che nasceva 1 anno fa circa con Wanda Nara che giungeva alla scoperta del tradimento di Mauro Icardi in complicità con Eugenia China Suarez, con familiari che ora volterebbero le spalle alla procuratrice sportiva. Il che accade nel mezzo del mese di ottobre 2022, sulla scia del gossip del momento che vede Wanda Nara preannunciare la separazione dal secondo marito Mauro Icardi e mostrarsi sempre più vicina al cantante rapper, come lei argentino, L-Gante. La procuratrice sportiva é tornata ad attivarsi via social figurando al fianco di L-Gante in un quello che sembra essere il teaser del video musicale di un nuovo singolo in uscita il 17 ottobre, del cantante, Lunes. Una canzone che l’argentino potrebbe voler dedicare a Wanda Nara, a conferma del rumor che li vede formare una coppia top secret. Questo dopo che Wanda Nara ha annunciato via social la separazione da Mauro Icardi e quest’ultimo dalla Turchia é poi intervento in una diretta social della moglie live in Argentina, chiedendole “Quando torni?”, come a volerle chiedere di dare un’altra chance alla loro lovestory.b

Wanda Nara, flirt con L-Gante "Ci stiamo conoscendo"/ Con chi scorda Mauro Icardi...

Ma dopo il tanto chiacchierato triangolo con Eugenia China Suarez, sembra che qualcosa si sia rotto per sempre tra i due coniugi, che hanno avuto due figli. Nel frattempo la vicinanza sospetta di un flirt tra Wanda Nara e L-Gante desta clamore mediatico e sembra indignare non solo Mauro Icardi, ma anche il primo ex marito della vip, Maxi Lopez e i tre figli dell’ex coppia di coniugi, Valentino, Benedicto e Constantino.

Mauro Icardi vola felice in Argentina/ Tentativo di riconquista della sua Wanda Nara?

Maxi Lopez si scaglia contro Wanda Nara: la famiglia allargata di lei le volta le spalle

In un intervento in diretta social, Maxi Lopez ha riferito che tutti i figli di Wanda Nara siano adirati per il comportamento mediatico che starebbe assumendo la madre, mostrandosi al fianco di L-Gante. Ma non solo. Il primogenito, Valentino, sempre a mezzo social ha dato del pagliaccio al cantante, e ha smesso di seguire Wanda Nara, che al contempo subisce il defollow su Instagram anche della madre, Nora Colosimo.

“Maxi Lopez é furioso perché sono stati coinvolti anche i suoi figli. Lui oggi è riuscito a ricucire un buon rapporto con Wanda Nara mentre non ha alcun legame con Icardi», ha detto in tv a LAM, il giornalista Angel de

Brito. In diretta su Instagram, Mauro Icardi ha ricevuto il supporto di Valentino e Constantino che hanno commentato con emoji di cuori e scritte quali «Mauro best» e «Mauro my hero». Insomma, sembra che il Wandagate si stia trasformando in un tutti contro Wanda.

Wanda Nara e Mauro Icardi, spunta la chat della lite/ "Vuoi gestire la mia vita anche da separati?"

Tuttavia, Wanda Nara continua a mostrarsi in pose sexy via social, e del tutto incurante del chiacchiericcio mediatico che ora la coinvolge, soprattutto per via dell’avversione dei familiari. Che il tutto sia il frutto di strategia di marketing, volta alla visibilità e al business?











© RIPRODUZIONE RISERVATA