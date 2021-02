Wanda Nara, dedica hot per Mauro Icardi/ “Amore è… essere la migliore a letto”

Wanda Nara, in occasione di San Valentino, ha pubblicato su Instagram un post che ha scatenato il web. Nella foto la moglie di Mauro Icardi posa accanto a un dolce fatto da lei per il marito, ma è la didascalia che ha lasciato tutti senza parole. “San Valentino è… Cucinare per il tuo amore ogni giorno, aspettarlo con i migliori panini preparati da me alle 3 del mattino dopo una partita… o semplicemente scendere in cucina all’alba e preparare i migliori club sandwich di pollo e avocado del mondo (solo perché ha voglia), preparagli i suoi dolci preferiti nel pomeriggio… ed essere la migliore a letto… compra tutto il resto con la sua carta… ti amo”, è l’appassionata dedica al calciatore del PSG. Il messaggio ha colpito l’attenzione dei fan, che hanno subito commentato: “La migliore donna del mondo…” e “Wanda sei troppo forte, fortunato Maurito”.

Wanda Nara e la dedica hot a Mauro Icardi per San Valentino

Wanda Nara è da sempre molto attiva sui social, su cui condivide selfie in lingerie o foto con i suoi cinque figli (Valentino, Costantino e Benedicto, nati dal matrimonio con Maxi Lopez, Francesca e Isabelle, figlie di Mauro Icardi). Qualche giorno fa, la moglie di Icardi ha condiviso una foto in cui appare con indosso solo un microbikini nero e décolleté: “Chi si è svegliato da un pisolino più assonnato di prima?”, ha scritto. Pioggia di like e di commenti: “Sei bellissima”, è senza dubbio il più ricorrente. Invece, la foto allo specchio in intimo rosa condivisa con i suoi 7.4 milioni di follower ha conquistato oltre 430.000 “mi piace”. Ieri sera Mauro Icardi ha trionfato in Champions League con il suo PSG contro il Barcellona di Messi per 4 a 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA