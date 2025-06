Solo pochi giorni fa, Mauro Icardi rendeva pubblica una foto contenente l’ammontare del conto in banca di Wanda Nara (di oltre 7 milioni di euro). Oggi arriva la notizia che l’ex moglie del calciatore non ha sorvolato su questo gesto e ha anzi denunciato Icardi. Quella che era già già agguerrita battaglia legale contro l’ex marito, ora diventa una vera e propria guerra, iniziata in realtà con l’accusa di Icardi di un furto di “7 milioni di euro trasferiti sul suo conto personale”.

Mauro Icardi umilia Wanda Nara con una foto del conto in banca: "Mi ha truffato"/ La cifra è clamorosa

A prova di ciò, il calciatore ha poi pubblicato uno screenshot che mostra la cifra sul conto in banca dell’ex moglie, accusa di averlo dunque truffato. Parole di fronte alle quali Wanda Nara ha dato ordine al suo avvocato di fiducia, Giuseppe Di Carlo, di denunciarlo.

Wanda Nara ha denunciato Mauro Icardi per diffamazione e non solo: la nota ufficiale dell’avvocato

La comunicazione è arrivata attraverso un documento ufficiale, diffuso da Repubblica, in cui si annuncia l’azione legale voluta dalla donna ai danni di Mauro Icardi. “la Sig.ra Nara Wanda ha dato mandato al proprio legale di fiducia, avv. Giuseppe Di Carlo, di presentare, presso la competente Autorità Giudiziaria, denuncia/querela in ordine ai reati di trattamento illecito di dati personali e diffamazione”, si legge nella nota ufficiale che, dunque, fa riferimento non solo alla pubblicazione del conto in banca ma anche delle accuse usate da Icardi contro Nara, che è corsa quindi ai ripari per tutelare la sua figura. L’avvocato ha dunque fatto sapere che, per l’accaduto, si procederà anche in sede civile con la richiesta di un risarcimento per i danni subiti dalla sua assistita. Tra Wanda Nara e Mauro Icardi è, insomma, guerra, che sembra anche soltanto agli inizi.

Mauro Icardi, ex marito di Wanda Nara/ Il tradimento a Maxi Lopez, poi il matrimonio e il divorzio