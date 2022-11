Wanda Nara/ Dopo la separazione da Icardi torna in tv a Ballando con le Stelle

Wanda Nara dopo Mauro Icardi torna in tv a Ballando con le Stelle

Wanda Nara dopo la separazione da Mauro Emanuel Icardi torna in tv come ballerina per una notte nel programma “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci. Da mesi si parla della fine della storia d’amore tra la showgirl e il calciatore argentino, attaccante del Galatasaray, in prestito dal Paris Saint-Germain. Tra i due è finita per un tradimento del campione che la compagna non avrebbe perdonato. Una separazione molto sofferta per Wanda che è finita nel mirino del gossip anche per il suo ruolo di agente dell’ex marito; ruolo che manterrebbe ancora oggi stando a quanto precisato dall’avvocato Ana Rosenfeld: “+ falso, Wanda sta anche ricevendo compensi per il suo ruolo di agente quando Icardi era ancora all’Inter”.

Polemiche a parte, Wanda Nara sui social ha condiviso tutto il suo dolore annunciando la separazione dal compagno dopo aver scoperto del tradimento con la modella e attrice Eugenia Suarez. “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento, però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me. Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli” – ha detto la ex opinionista del Grande Fratello Vip.

La notizia della separazione tra Wanda Nara e Icardi ha fatto il giro del mondo infiammando il mondo del gossip. Il campione di calcio a questo giro però ha voluto dire la sua sfogandosi sui social: “io la conosco più di chiunque altro, l’ho sempre difesa, ma siamo arrivati a un punto che è indifendibile. È lo zimbello del mondo intero”. Durante una diretta Instagram, l’attaccante del Galatasaray ha confessato che il rapporto con la moglie è ormai finito: “sono stufo delle bugie, delle invenzioni. Wanda Nara chiede la separazione da un anno e non lo fa mai. C’è sempre un ricatto, una minaccia, qualcosa, e non ci separiamo mai”.

Non solo, Mauro Icardi ha tirato in causa anche i figli: “Valentino ha già 14 anni, lui e i suoi fratelli guardano il telegiornale, hanno Instagram, guardano YouTube e ovviamente mi chiedono cosa stia succedendo. Come ho sempre fatto, io dico loro la verità su tutto. Siamo personaggi pubblici, famosi, che fanno sempre notizia. Vorrei che fosse per altre cose ma purtroppo oggi non è così. I figli sono molto arrabbiati con lei, per il suo modo di rendere tutto pubblico”.











