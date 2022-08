Wanda Nara e Icardi divorziano?/ L’audio confessione di lei: “Non ne posso più”

Wanda Nara e Mauro Icardi stanno divorziando

Il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra giunto al capolinea. Da giorni in Argentina si parla di una profonda crisi matrimoniale tra il calciatore del Paris Saint-Germain e della moglie-agente. Il programma televisivo LAM ha diffuso un audio che sembra confermare che la coppia è prossima al divorzio. Nell’audio si sente Wanda Nara dire a una collaboratrice domestica che il suo matrimonio con Icardi è giunto al termine: “Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi tornerò a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”. Ángel de Brito, conduttore di LAM, ha mandato in onda altri audio in cui Wanda si lamenta con Carmen per aver parlato segretamente con i giornalisti.

Wanda Nara: secondo divorzio per lei

Negli ultimi 12 mesi il matrimonio di Wanda Nara e Mauro Icardi è finito spesso sotto i riflettori. Lo scorso anno il calciatore ha avuto un flirt con l’attrice e cantante argentina China Suarez. I due erano a un passo dal firmare le carte del divorzio ma sono riusciti a riconciliarsi e ad andare avanti. “Grazie amore mio per continuare a fidarti di questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono per coloro che ferisci”, aveva scritto il calciatore su Instagram. Ma ora sembra invece che il matrimonio sia naufragato inesorabilmente. Per Wanda si tratterebbe del secondo divorzio dopo quello da Maxi Lopez, da cui ha avuto i tre figli Valentino, Constantino e Bendicto. Icardi e Wanda, invece, hanno avuto due figlie: Isabella e Francesca. Nei prossimi mesi Wanda Nara sarà giurata della versione argentina de “Il cantante mascherato”, mentre Icardi resterà a Parigi per i suoi impegni calcistici.

