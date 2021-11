Wanda Nara e Icardi, rottura definitiva?/ Lei lascia Parigi, lui abbandona Instagram

Sembrava rientrata la crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi, tanto che lei, in un post pubblicato su Instagram, ha prima spiegato di aver chiesto il divorzio ma ha poi aggiunto di aver capito che lui è l’uomo della sua vita. Eppure nelle ultime ore è arrivato l’ennesimo colpo di scena: Wanda e Mauro si sarebbero lasciati e questa volta definitivamente. La procuratrice nelle ultime ore ha fatto sapere di aver lasciato Parigi, dove vive con Mauro e i suoi figli – essendo lui un calciatore del Paris Saint-Germain – e di essere nella sua casa a Milano.

Wanda Nara "Avevo chiesto il divorzio a Icardi"/ "Poi l'ho perdonato per una lettera"

Inoltre sul suo profilo Instagram sono scomparse le ultime foto pubblicate col marito, tra cui anche quella col lungo messaggio d’amore che metteva fine alla recente crisi. Ma non è finita qui perché indizi arrivano anche dal calciatore.

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati? Dall’Argentina aggiornamenti sulla coppia

Nelle ultime ore, l’attaccante ex Inter ha cancellato il suo profilo Instagram, gesto che ha spiazzato tutti i suoi sostenitori. Intanto dall’Argentina farebbero sapere che la coppia ha messo la parola fine al matrimonio. Nel programma tv argentino ‘Intrusi’, come riporta Repubblica, Karina Lavicoli ha rivelato che c’è stato un furioso litigio tra Wanda Nara e Mauro Icardi: “Hanno litigato di nuovo e lei è scappata a Milano. In questo momento sono separati. Va tutto male”. La Nara avrebbe anche ricevuto una mail con molti dettagli sul rapporto tra Icardi e China Suarez che avrebbero ulteriormente incrinato il loro rapporto. Tra i due, insomma, ci sarebbe ora crisi nera: la coppia è davvero a un passo dal divorzio.

Eros Ramazzotti: "Wanda Nara? Insinuazioni infondate e inopportune"/ "Smentisco..."

LEGGI ANCHE:

Mauro Icardi e Wanda Nara di nuovo insieme?/ Calciatore: "Basta profili Instagram"

© RIPRODUZIONE RISERVATA