Wanda Nara è una showgirl, conduttrice e cantante argentina che ha ricalcato per diversi anni le scene della televisione e del gossip italiano. Simona Guatieri parlerà anche di quello che è successo tra lei, la signora Nara e l’ex marito Balde Keita in un intreccio che ha scatenato le vicende social negli ultimi mesi. Andiamo a vedere meglio chi è Wanda Nara.

Wanda Nara nasce in Argentina il 10 Dicembre 1986 e la conosciamo per la prima volta all’arrivo dell’ormai ex marito Maxi Lopez in Italia. In Italia i due si separano e Wanda inizia una storia con l’ex compagno di squadra del marito Mauro Icardi, tra l’altro di sette anni più giovane. Una storia che fa molto scalpore e intanto Wanda lavora come conduttrice televisiva sulle reti Mediaset.

La storia tra Mauro Icardi e Wanda Nara è naufragata negli ultimi mesi per vari motivi e tra questi ci sarebbe anche una presunta infedeltà della donna con Keita Balde, ex compagno di squadra di Icardi e la loro storia ha fatto il giro del web con la stessa Simona Guatieri che ha raccontato l’accaduto mediante qualche intervista.

Wanda Nara e il ‘tradimento’ con Balde Keita, ecco cosa sarebbe successo

Secondo quanto raccontato dalla versione sia di Simona che di Mauro Icardi in più occasioni Wanda Nara e Balde Keita si sarebbero incontrati in un paio di occasioni e avrebbero tradito cosi i rispettivi partner. Lo stesso Icardi ha pubblicato una serie di Instagram Stories dove attacca Wanda e tra le altre cose sottolinea anche il flirt della donna con Keita.

Simona Guatieri ne ha parlato in un’intervista a Fanpage raccontando che fu proprio Icardi a contattarla per mostrarle il video del tradimento. Lei inizialmente non voleva crederci ma davanti alle prove (Icardi le avrebbe mostrato foto e video) non si poteva ormai fare nulla. Una situazione particolare ma che di fatto ha causato la fine del suo matrimonio.

Inizialmente Simona ha perdonato il marito ma dinanzi ad una seconda scappatella sempre con la showgirl argentina ha deciso di fare le valigie (i due vivevano a Mosca) e di tornare in Italia. La donna si è raccontata in un’intervista e ricordò: “Ho cercato di mettere sotto al tappeto questa situazione, avevo tanta vergogna nei confronti della mia famiglia”.