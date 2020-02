Wanda Nara è incinta?/ “Figlio in arrivo? E’ un maschietto”, ma la verità è un’altra

Wanda Nara ha sganciato la notizia bomba che i fan del marito Mauro Icardi aspettavano da tempo. Dopo aver sollevato alcuni sospetti sul fatto che fosse in dolce attesa, l’opinionista del Gf Vip 4 ha scritto tramite le Stories di Instagram una frase particolare: “E’ un maschietto”. Così gli ammiratori sono subito saltati in piedi dalla gioia, al solo pensiero che sarebbe diventata mamma per la sesta volta. In realtà non è proprio così, visto che Wanda si riferiva al fatto che è stata la sorella Zaina Nara a dare alla luce un bambino. “Auguri alla mia splendida famiglia”, ha scritto l’opinionista poco in un’altra Storia, mostrando il neonato col ciuccio. Non è ben chiaro se nelle ore successive Wanda abbia scelto di cancellare i contenuti per evitare che gli ammiratori continuassero a sognare invano. Intanto lei, fisico mozzafiato e sempre pronta a metterlo in mostra, ha regalato ai suoi followers un altro scatto piccante. Schiena nuda, scollatura vertiginosa, uno sguardo sensuale verso la fotocamera. Adesso non ci sono dubbi: impossibile che quel vestito possa contenere un insospettabile pancione. Clicca qui per guardare la foto di Wanda Nara

WANDA NARA, WEEKEND IN FAMIGLIA A PARIGI

Un bel week end a Parigi per Wanda Nara, che ha scelto di raccogliere attorno a sè tutti i suoi figli per andare a Disneyland Paris. Tramite le Storie dell’opinionista del Grande Fratello Vip 4 vediamo tutti gli eredi al completo, compresi i Minis. Ovvero i tre bambini che la showgirl ha avuto dal primo marito Maxi Lopez. Intanto i fan hanno dimostrato di apprezzarla sempre di più proprio in seguito all’asfaltata data a Barbara Alberti durante la precedente puntata del reality. A causa di una frase poco gentile, la scrittrice è finita nel mirino di Wanda e si è beccata una tirata d’orecchio epocale. “Da una donna colta come te, che mi ricorda la mia nonna e lo dico con rispetto e amore, mi dispiace questo commento”, le ha detto mantenendo quella gentilezza che più le si addice. La Nara avrebbe potuto persino approfittare del suo ruolo nel programma per alzare di più i toni, ma ha preferito comunque non trascendere e rimanere su un livello più alto nel dialogo con la Alberti. Purtroppo quest’ultima, dopo averla accusata di essere ‘un mostro’, ne è uscita con le ossa rotte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA