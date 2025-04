L’epopea tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua e sembrano uscire ulteriori dettagli sul loro rapporto. La loro separazione, come sappiamo, è stata decisamente tormentata e le vicende sul divorzio rivelano retroscena incredibili, come la presunta relazione nascosta tra la donna e Keita Baldè, quando ancora lui era sposato con la moglie Simona Guatieri. Nelle ultime ore in Argentina si parla solo di quello, e nel programma El Ejercito de la Manana è stata spifferata anche una lamentela da parte di Mauro Icardi.

Quest’ultimo ha raccontato di essere infastidito dal fatto che Wanda Nara avrebbe lasciato i loro figli in un hotel importante in Turchia mentre lei si divertiva con il suo amante. Oltretutto, pare che quella tra Keita e Wanda Nara non sia stata solo una semplice passione di una notte, ma una storia d’amore segreta tenuta nascosta per diverso tempo dato che entrambi erano sposati. Ma il retroscena più stupefacente riguarda il regalo che la donna avrebbe fatto al calciatore: due Rolex pagati con le carte di credito dell’ex marito. I giornalisti argentini hanno assicurato che tutto questo è vero, ma bisogna precisare che i diretti interessati non hanno ancora confermato le voci sul loro conto.

Wanda Nara e Keita Baldè, la storia d’amore: “Mauro minacciava di mostrare video intimi“

Non si sa ancora molto sulla presunta relazione tra Wanda Nara e Keita Balde, dato che la voce sulla loro frequentazione clandestina è uscita solo poco fa. Al contrario, Simona Guatieri e Mauro Icardi hanno confermato dicendo che quello che si dice è tutto vero, tanto che la moglie di Keita le ha dato della “vacca” in televisione. Wanda Nara, invece, si è difesa dicendo di aver avuto una storia con il calciatore solo dopo essersi separata dal marito accusandolo di una cosa gravissima: “Mauro ha dei video intimi, minacciava di mostrarli a tutti dato che in casa avevamo telecamere ovunque“. Insomma, le polemiche intorno alla loro relazione non si placano e ogni mese esce un retroscena.