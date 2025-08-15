Colpo di scena: L-Gante cancella Wanda Nara dai social e torna dalla sua ex fidanzata Tamara.

Per Wanda Nara continuano gli anni sfortunati, e dopo l’epopea di Mauro Icardi è finita malissimo anche con L-Gante, che l’ha lasciata ed è tornato con la sua ex Tamara, madre della figlia Jamaica. Anche se sembrava tutto perfetto, l’uomo ha messo un punto definitivo alla relazione, e a decidere è stato solo lui. Insomma, è stato tutto un fuoco di paglia e a ‘rimetterci’ è stata ancora una volta la famosa showgirl argentina.

L-Gante ha rotto ufficialmente la relazione e durante il programma Mujeres Argentina ha spiegato come sono andate le cose: “È qualcosa che aspettavo da tanto tempo. Tamara è la donna che amo“, spiega rispetto alla storia con Tamara Baez. “A volte ci siamo confusi a vicenda, ma credo che funzioniamo meglio come amici. Dato che sto facendo le cose per bene con Tamara, ho deciso di non seguirla più. Tutto ciò che ha a che fare con Wanda darà fastidio a Tamara. Non so cosa pensi di lei, non glielo chiedo, ma so che non le piace“.

Wanda Nara, L-Gante fa una confessione choc: “Non mi manca lei ma…“

L-Gante ha dunque dichiarato di aver scelto di non seguire più Wanda Nara sui social, dato che a Tamara dà molto fastidio che ci siano ancora ‘tracce’ della donna in giro. Ma L-Gante ha anche aggiunto una chicca: al momento sente una grande mancanza per le figlie di Mauro Icardi, tanto che durante la trasmissione ha mostrato un disegno delle due bambine, con le quali aveva costruito un rapporto molto profondo: “Mi mancano. Mi sono sempre trovato bene con loro, soprattutto con le due più piccole“, dice, “Anche Jamaica era affezionata: giocavano insieme, andavano in vacanza“. Al momento non sono pervenute reazioni da parte di Wanda Nara ma ben presto potrebbe esprimersi rispetto alle dichiarazioni dell’ormai ex compagno.