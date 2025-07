Wanda Nara e Mauro Icardi potrebbero aver trovato un accordo per gli incontri con le figlie: un retroscena chiarisce il cambio di rotta.

Alzano bandiera bianca Wanda Nara e Mauro Icardi, o quasi; dopo le scaramucce matrimoniali tra aule di tribunale e diatribe social, pare che qualcosa si stia muovendo in direzione della pace soprattutto in riferimento alla gestione delle figlie. E’ notizia recente la vittoria in tribunale dell’ex calciatore dell’Inter in riferimento alla possibilità di vedere Francesca e Isabella – nate dalla relazione con la sua ex procuratrice – ma nonostante il trionfo giuridico sembrava che la situazione fosse tutt’altro che placida. Un primo tentativo andato a vuoto – come racconta Il Fatto Quotidiano – a dispetto della sentenza e nonostante l’intervento delle forze dell’ordine; così è andato l’ultimo incontro tra Mauro Icardi e Wanda Nara con il primo che si aspettava di poter rivedere le sue figlie ma che di fatto ha trovato l’ennesimo muro da parte della sua ex moglie.

Mauro Icardi vola in Turchia con China Suarez: l'inizio della loro nuova vita/ Caos con i rispettivi ex

Ora, come accennato, pare che le acque siano tornate ad appiattirsi: “Siamo in contatto” – ha spiegato Wanda Nara sui social riferendosi a Mauro Icardi – “Ho promesso che potrà chiamare liberamente tutti i giorni e quando vuole e farò in modo che le figlie possano stare con lui quando il mio lavoro me lo permetterà”. Parole distensive e di apertura nei confronti del calciatore, ma come mai questo cambio di rotta?

Mauro Icardi vince in tribunale, ottiene l'affidamento e Wanda Nara si ribella/ Lacrime e rito anti-malocchio

Wanda Nara e Mauro Icardi, prove di pace per le figlie: il dietrofront per evitare una multa salata?

Il dietrofront di Wanda Nara rispetto al braccio di ferro con Mauro Icardi per la gestione delle figlie può essere ascrivibile proprio ai risvolti della sentenza. Pare infatti – come riporta Il Fatto Quotidiano – che in caso di diniego sia stata stabilita una multa piuttosto salata, pari a 7 mila euro. Dunque, piuttosto che una scelta bonaria, è probabile che la conduttrice argentina abbia deciso di evitare l’esborso economico e quindi rivedere le sue posizioni di chiusura nei confronti dell’ex marito.

Maxi Lopez contro Wanda Nara: polemica per la festa del papà/ Il dietrofront choc in favore di Mauro Icardi!

Le condizioni per l’incontro tra Mauro Icardi e le figlie, secondo le informazioni raccolte dalla giornalista Yanina Latorre, prevedono un viaggio in Turchia per le bambine accompagnate ovviamente da Wanda Nara. Una cadenza che sarebbe di 40 giorni tra un incontro e l’altro per poi fare ritorno in patria con la madre. Insomma, vedremo quanto durerà – e se effettivamente si concretizzerà – questo armistizio tra i due ex coniugi.