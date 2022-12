Wanda Nara e Mauro Icardi lite per il divorzio/ “Si stanno ammazzando per 20 verdoni”

Wanda Nara e Mauro Icardi ai ferri corti per il divorzio? L’indiscrezione

Le dinamiche tra Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a nutrire gli affamati di gossip, i giornali e le trasmissioni spagnole. Secondo il programma argentino Mañanísima, la ex coppia sarebbe ai ferri corti a causa del divorzio e del suo aspetto economico.

L’indiscrezione è stata svelata dalla conduttrice che rivela: “Wanda rimarrebbe con 100 milioni di dollari ” e ancora: “Si stanno uccidendo per ’20 verdoni“. A quanto pare Wanda Nare e Mauro Icardi non riuscirebbero a raggiungere un accordo per il divorzio, sul lato prettamente economico. Fino a qualche settimana fa, sembrava che i due potessero riappacificarsi dopo una vacanza di passione alle Maldive. Se ne deduce che quella sia stata solo una parentesi, una tregua prima della tempesta provocata dalla separazione. Come andrà a finire tra loro, riusciranno ad accordarsi per il benessere dei figli?

Wanda Nara, divorzio a parte, è stata avvistata di nuovo insieme al rapper L-Gante in atteggiamenti poco fraintendibili. Secondo il programma Socios del espectáculo i due sono stati paparazzati mentre erano insieme in un locale.

Usciti dal locale Wanda Nara e l’artista si sarebbero lasciati andare alla passione, con baci e diverse effusioni. Inoltre la presunta coppia avrebbe condiviso delle foto sui social insieme, in occasione della semifinale dei Mondiali del Qatar Argentina-Croazia. La modella argentina non ha ancora ufficializzato del tutto la relazione con L-Gante, smentendo di fatto i vari gossip che parlavano di relazione. Nelle ultime foto mostrate, però, è chiaro che l’ex opinionista del GF Vip abbia definitivamente rotto con Mauro Icardi e che non intenda voltarsi indietro.

