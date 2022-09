Wanda Nara e Mauro Icardi si separano/ Lei su Instagram: “Meglio saperlo da me”

Wanda Nara annuncia la separazione da Mauro Icardi: “Meglio saperlo da me“

È giunta al capolinea la lunga e chiacchierata storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Con una Instagram story condivisa sul proprio profilo, l’argentina ha ufficialmente annunciato la separazione dal calciatore: “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le cose che stanno uscendo e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori, è meglio saperlo da me. Non ho altro da dichiarare e non voglio dare alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli“.

Un messaggio condiviso poche ore fa, poco prima della mezzanotte, in cui non cita esplicitamente il nome di Mauro Icardi e che ha sconvolto i numerosissimi followers di Wanda Nara. Il matrimonio con il calciatore ora in forza al Galatasaray, e per cui in questi anni ha anche ricoperto il ruolo di procuratrice sportiva, sembra essere ai titoli di coda. La coppia non ha trovato la forza di far fronte ad una crisi che si protraeva ormai da mesi, acuita da presunti reciproci tradimenti.

Wanda Nara e Mauro Icardi: la separazione dopo una lunga crisi

La crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha avuto profonde ripercussioni sulla decisione della coppia di prendere ufficialmente strade separate. Un indizio significativo della crisi in corso era arrivato da un messaggio audio inviato dalla showgirl argentina alla sua ex domestica, come riferisce Biccy: “Ciao carmen sai che sono venuta qui in Argentina perché mi sto per divorziare da Mauro. Adesso sono dietro a questa cosa e sto organizzando il divorzio. Ho intenzione di restare qualche giorno e poi però tornerò a prendere tutte le mie cose. Non ne posso più, per questo sto facendo il divorzio“.

Audio poi divulgato dalla ormai ex domestica della coppia, licenziata in tronco e denunciata da Wanda Nara per aver diffuso un audio così privato. Le parole della procuratrice hanno sin da subito lasciato intendere profondi contrasti con Mauro Icardi, al punto da ipotizzare il divorzio. Ipotesi che ora sembra diventare realtà.













