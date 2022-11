Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme?/ “Vacanza insieme alle Maldive”

Wanda Nara e Mauro Icardi insieme alle Maldive: tornato il sereno nella coppia

Secondo la stampa spagnola Wanda Nara e Mauro Icardi stanno trascorrendo una rilassante e lussuosa vacanza alle Maldive; tra i due sembra esserci una riconciliazione, almeno per il momento. Difficile dire quanto durerà la pace, visto che la coppia non ha condiviso foto insieme ma si sono solo mostrati nello stesso luogo.

Wanda Nara la verità sul divorzio con Mauro Icardi/ "Non voleva che lavorassi"

Mauro Icardi ha commentato una foto di Wanda Nara scrivendo: “Sempre più bella“; la coppia sembra tornata insieme, ma è lecito pensare che possa essere solo una parentesi. D’altronde i problemi che la stessa influencer spagnola ha dichiarato in alcune interviste alla stampa non possono essere state risolte in così breve tempo. A quanto pare, il calciatore dopo svariati tentativi per riconquistare la moglie è riuscito nell’impresa e, almeno per il momento, sembra andare tutto bene tra loro. Certo, la vacanza di extra lusso non dà molte ragioni per litigare ma è comunque un buon punto di partenza per risolvere alcune incomprensioni.

MAURO ICARDI, MARITO WANDA NARA: SI SONO LASCIATI?/ Lei: "Ecco la verità"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Wanda Nara e la verità sulla separazione da Mauro Icardi

Nonostante ci sia una, almeno momentanea, riconciliazione tra la coppia Wanda Nara aveva lasciato intendere che tornare insieme sarebbe stato difficile. In una recentissima intervista a Vanity Fair, l’influencer dichiara: “È raro che la moglie di un calciatore lavori. Io per tanto tempo mi sono occupata solo di figli e marito, ma ora voglio riprendermi il mio tempo. E tornare a svolgere la mia professione: in Argentina mi continuano a proporre programmi da condurre e a me la televisione piace molto. Anche in Italia ho due progetti che dovrebbero partire a marzo. Questo non significa trascurare i bambini: Mauro si allena due ore al giorno, il resto del tempo è a casa. Può aiutarmi lui, no?”

Wanda Nara/ Dopo la separazione da Icardi torna in tv a Ballando con le Stelle

E ancora: “Non gli piace l’idea che io sottragga attenzioni alla famiglia. Mentre per me l’indipendenza è fondamentale: è la via per la libertà. Quindi lui ogni due per tre prova a riconquistarmi, l’altro giorno è venuto a prendermi in aeroporto con la macchina piena di fiori, poi mi ha portato fuori a cena e mi ha detto: “Non mi arrendo”. Benissimo, ma io so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA