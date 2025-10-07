Il caso contro Mauro Icardi è stato archiviato: doccia fredda per Wanda Nara e Maxi Lopez che avevano denunciato il calciatore

Cause legali e beghe con il tribunale sembrano essere all’ordine del giorno negli ultimi anni ed ecco che continua il caos nella vita di Wanda Nara che sembrava, negli ormai anni che furono, aver trovato una certa fortuna in tv prima con Ballando con le stelle, che ha vinto, e poi come opinionista del Grande Fratello. Ma cos’è successo di preciso? Andiamo a scoprirlo.

Fabrizio Corona, confermata condanna: diffamò Icardi, Wanda Nara e Brozovic/ Colpevole anche in appello

In pratica Mauro Icardi è stato accusato dalla sua ex e da Maxi Lopez di essere stato violento con uno dei loro tre figli (Valentino, Costantino e Benedicto), peccato che li abbia sempre avuti in casa sua, crescendoli, ed essendogli molto attaccato dal punto di vista affettivo. La sentenza definitiva è arrivata poco fa ed è stata una doccia fredda per l’imprenditrice.

Wanda Nara ha spoilerato la gravidanza di China Suarez?/ Cosa le avrebbe detto Mauro Icardi

Wanda Nara e Maxi Lopez, doccia fredda: il caso contro Mauro Icardi è stato archiviato

Una doccia fredda per Wanda Nara e Maxi Lopez perché il caso contro Mauro Icardi è stato archiviato dopo una sentenza definitiva che recita così secondo La Posta del Espectàculo, “per mancanza di fondamento” perché “non ci sono prove e non c’è alcun reato”, questo secondo il pubblico ministero.

Un caso che aveva lasciato con il fiato sospeso i fan di entrambe le parti la cui sentenza è arrivata poco fa. Il calciatore, intanto, si gode la sua sfera sentimentale felice con la compagna China Suarez ed è pure pronto a farci un figlio e a convolare a nozze. La sua ex moglie, invece, dopo l’addio al rapper L-Gante, pare aver trovato l’amore con un imprenditore molto noto in Argentina che pare abbia una vita privata parecchio discutibile.

Wanda Nara vince in tribunale e attacca Mauro Icardi/ “Non guardare le mie storie, rispetta le tue figlie!”