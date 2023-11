WANDA NARA E PASQUALE LA ROCCA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ La coppia è sempre la favorita alla vittoria

Wanda Nara e Pasquale La Rocca continua ad essere favoriti alla vittoria di Ballando con le stelle 2023

Sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che la coppia vincitrice di Ballando con le stelle 2023 possa essere quella formata da Wanda Nara e Pasquale La Rocca. La coppia oggi, nonostante una settimana non facile, si è esibita in un bellissimo Charleston che ha conquistato i cinque giurati Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Tutti infatti hanno il punteggio massimo di 10 che sommati agli 8 punti della prova a sorpresa li ha fatti scattare ai primi posti in classifica, a pari merito con Simona Ventura, Carolyn Smith sulla loro esibizione ha ammesso: “Eccellente, hai reso una coreografia difficile come una semplice e questo succede poche volte a Ballando.”

Wanda Nara e Pasquale La Rocca: incidente a luci rosse a Ballando con le Stelle 2023

La partecipazione di Wanda Nara a Ballando con le Stelle 2023 in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca ha lasciato il segno. La moglie di Mauro Icardi, settimana dopo settimana, convince sempre di più la giuria, ma anche il pubblico da casa e dei social. Per molti è la candidata alla vittoria finale, una vittoria che la bella argentina si gioca con Simona Ventura. Durante l’ultima puntata la coppia ha avuto un piccolo incidente hot sulla pista da ballo che, manco a dirlo, è diventato immediatamente virale sui social. Sul finire delle coreografia il succinto abito della bella argentina si è strappato facendo fuoriuscire un seno che è stato oscurato prontamente dalla regia del programma evitando così situazioni di imbarazzo. Incidente hot a parte, la Nara ha dimostrato ancora una volta di essere tra le migliori concorrenti di questa edizione conquistando 49 punti su un massimo di 50.

Anche sui social le prove di ballo di Wanda sono molto apprezzate dal pubblico che ha amato anche il messaggio di body-positivity che la showgirl ha condiviso poco prima di scendere in pista. “Ho affrontato cinque cesarei, la cicatrice è il ricordo della situazione più bella della mia vita, le gravidanze. Non cambierei il mio corpo, con tutto quello che ho vissuto insieme a lui” – ha sottolineato l’argentina.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca: “Ballando? mi sta portando solo cose belle”

A distanza di pochi giorni dalla diretta di Ballando con le Stelle 2023, Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono pronti a stupire ancora una volta pubblico e giuria con una nuova esibizione. Intanto la showgirl argentina, molto attiva e presente sui social, ha risposto ad alcune domande dei suoi fan su Instagram parlando proprio dell’esperienza nel popolare dance show di Raiuno. In particolare ha risposto a chi la dà già per vincitrice del dance show: “non mi sento la migliore, forse quella che ha più voglia di imparare. Non ho mai preso lezioni di danza e non ho mai ballato bene. Era un conto in sospeso con me stessa. Qui abbiamo solo 4 giorni per imparare una coreografia, da nessun’altra parte ha così poco tempo”.

Non solo, la Nara ha parlato anche del suo partner di ballo Pasquale La Rocca che, proprio lo scorso anno, ha trionfato con Luisella Costamagna: "lui è bravissimo e io brava che faccio quello che mi dice. E mio alleno di più di quello che vorrei. Ballando mi sta portando solo cose belle".











