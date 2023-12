WANDA NARA E PASQUALE LA ROCCA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ E la malattia: “Chiesto scusa ai miei figli”

Ballando con le stelle 2023, Wanda Nara e la scoperta della sua malattia: “Chiesto scusa ai miei figli”

Wanda Nara nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2023 ha commosso tutti raccontando come ha scoperto di avere la leucemia e soprattutto come l’hanno scoperto i suoi figli. L’11 luglio, dopo un prelievo di routine, è stata richiamata perché alcuni valori non andavano bene e in ospedale si è sottoposta ad una TAC. E mentre ancora non aveva neanche i risultati pronti ha acceso la tv ed ha visto che in un programma molto popolare in Argentina un giornalista dichiarava che aveva la leucemia. Da lì le è crollato il mondo addosso.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca favoriti per la vittoria a Ballando con le stelle 2023?/ “Supportateci!”

A Ballando con le stelle 2023, Wanda Nara ha continuato il suo racconto rivelando di non essersi preoccupata per se stessa ma per i suoi figli: “Ho chiesto scusa ai miei figli per essere famosa, per aver scelto questo lavoro perché non è bello sapere di una malattia una cosa così privata della tua mamma dalla tv perché io sempre nelle cose più gravi gli ho parlato e questa volta mi è dispiaciuto perché io non sono arrivata prima a sedermi con loro e spiegargli le cose con l’amore che una mamma può avere.”

(Agg. di Liliana Morreale)

WANDA NARA E PASQUALE LA ROCCA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Colpo basso Mariotto e sorpresa figlio Valentino

Wanda Nara e Pasquale La Rocca tra i finalisti di Ballando con le Stelle 2023?

Wanda Nara e Pasquale La Rocca proseguono la corsa verso la finale di Ballando con le Stelle 2023, il dance show di successo del sabato sera di Italia 1. La coppia, puntata dopo puntata, continua a catalizzare l’attenzione non solo del pubblico di Rai1, ma anche dei social dove la moglie di Mauro Icardi è tra le regine indiscusse. Durante l’ultima puntata la coppia si è esibita con bachata sulle note di “Deja vu” conquistando critica e pubblico. La giuria ha apprezzato ancora una volta la qualità del ballo della showgirl argentina che ha tutte le carte in regola per conquistare la vittoria di questa edizione. Un’esibizione conclusasi con una speciale sorpresa per Wanda che ha riabbracciato il figlio Valentino con cui ha ballato sul palco.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Ballando con le stelle 2023/ È testa a testa contro Simona Ventura?

Tutti impazziti sui social: “finalmente l’unico motivo per cui questo programma ha un senso #WandaNara #BallandoConLeStelle” scrive un utente, mentre un altro riposta le parole del figlio di Wanda: “mamma, sei una guerriera. Ti voglio un mondo di bene e sono felice di essere qui per il tuo compleanno, ti amo” 😍”. Non solo, c’è anche chi ha apprezzato le doti di ballerino del figlio di Wanda Nara precisando: “il figlio di Wanda Nara balla meglio del figlio di Siffredi…”.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca “hot” a Ballando con le Stelle 2023: cosa è successo?

Dopo la prima prova di ballo Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono tornati in pista a Ballando con le Stelle 2023. Questa volta con una prova speciale a tema Catwoman e Batman in una rumba sulle note di “Creep”. Una prova pazzesca anticipata dalle dichiarazioni della moglie di Icardi che ha precisato: “mi sento Catwoman quando qualcuno attacca la mia famiglia. Se mi vuoi conoscere veramente, tocca qualcuno della mia famiglia e vedrai uscire la mia versione peggiore”. I due sono poi scesi in pista regalando una prova davvero pazzesca conclusasi con un momento hot: una leccata in viso da parte di Wanda al ballerino. “La leccata me l’ha messa il mio maestro, mi ha detto ‘mi devi leccare alla fine’ e io l’ho fatto” – ha precisato Wanda, ma tutto i giudici hanno apprezzato la prova di ballo con Ivan Zazzaroni che ha precisato: “credo che lei sia la più bella Catwoman vista negli ultimi 16 anni. Avete già fatto questa rumba, la differenza è la leccata. Non c’è malizia, Catwoman deve leccare”.

Sui social sono tutti dalla parte dia Wanda: “quanto mi piace” scrive un utente, mentre un altro sottolinea la bravura della showgirl argentina “un mix di tante cose belle. Lucida, pronta, simpatica, tosta, sensuale, intelligente, sicura, seria, concreta”. La leccata, naturalmente non è passata inosservata, e c’è chi sottolinea: “tra leccata e posa finale in volo siamo proprio su un altro schermo. #WandaNara #BallandoConLeStelle”. Infine c’è già chi pensa alla finale e auspica: “per me possiamo passare direttamente al ring della finalissima che si deve assolutamente disputare tra Simona Ventura e Wanda Nara”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA