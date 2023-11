WANDA NARA E PASQUALE LA ROCCA, BALLANDO CON LE STELLE/ Lucarelli: “Sembrate due killer, dov’è la magia?”

Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono i favoriti di questa edizione di Ballando con le stelle e lo dimostrano anche nel corso della terza puntata. Dopo averli visti esibire, per Canino non c’è gara: “Sono fortissimi, sarà difficile trovare qualcuno a questo livello”. Non è però così per Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Per quest’ultima: “Non mi è piaciuta come le altre volte, anche se siete bravissimi, bellissimi e il livello è molto alto. Però sapete come mi sembrate? Due killer, che vengono qui, uccidono e vanno via. Dov’è la magia? Manca la passione”, ammette la giurata, chiedendo dunque di più. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Wanda Nara e Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle 2023 continuano ad emozionare e convincere giuria e pubblico. Durante la seconda puntata la coppia è scesa sulla pista da ballando proponendo una samba a due sulle note di “Magalenha”. Wow è il commento di Milly Carlucci, mentre Rossella Erra dalla giuria popolare commenta: “qua c’è da dire alla napoletana wow Wanda! Sei stata fantastica! Ti adoro e difenderò perchè tu sei irriverente, testarda, tu questa pista l’hai fatta bruciare!”. Anche la presidente Carolyn Smith commenta: “eccezionale davvero, hai fatto tutto bene e siamo solo alla seconda volta. Questo stile è internazionale, hai avuto il giusto atteggiamento”. Anche Ivan Zazzaroni è rimasto complicato: “io un samba così qui non l’ho mai visto”

Fabio Canino: “bravissimi, eri talmente sicura di te che sembrava una ballerina, ma nell’essere sicura non avevi la faccia seria, ma eri divertente”. Selvaggia Lucarelli: “Pasquale finalmente l’hai fatta ballare! Devo dire che c’è stato del coraggio senza la spalla di Pasquale. Voglio avvisare Ventura, la vedo molto una sfida Ventura- Wanda Nara.

Il percorso di Wanda Nara e Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle 2023 è partito alla grande. Guillermo Mariotto: “a te la musica entra in ogni parte del corpo e questo rende che tutti diventano pazzi. Tu hai decretato che Teo Mammucari passerà non so quante puntate a fare la commedia, forse non ti ha visto come balli. Quest’anno è una gara di femmine e così sarà”. Per Wanda Nara l’avventura di Ballando è arrivata dopo tante richieste da parte di Milly Carlucci. “La mia prima volta in Italia fu quindici anni fa e Milly Carlucci, all’epoca, mi telefonò per partecipare a Ballando con le Stelle. Non me la sono sentita, ero incinta” – ha rivelato la moglie di Icardi precisando – “in Argentina, questo show è molto famoso. Non è facile come sembra. Quest’anno ho voluto ritagliarmi uno spazio per partecipare. Ho firmato un contratto in bianco! L’Italia è la mia seconda casa”.

Durante la puntata Wanda ha confermato poi di stare bene: “mi fa bene ballare”. Che dire: Wanda e Pasquale hanno davvero tutte le carte in regola per vincere il dance show di Canale 5.











