Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Ballando con le stelle 2023/ Vincitrice? Solo Simona Ventura può fermarla…

Wanda Nara e Pasquale La Rocca: crollo a Ballando con le Stelle 2023

Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono tra gli assoluti protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle 2023, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Di settimana in settimana la coppia continua ad infiammare la pista da ballo proprio come è successo nella scorsa puntata quando sono scesi in pista in un Showdance sulle note di “I put a spell on you”. Una performance che ha catalizzato, ancora una volta, l’attenzione del pubblico da casa, ma anche della giuria capitanata da Carolyn Smith assieme a Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Prima della performance la showgirl argentina si è raccontata nel video di presentazione: “la stanchezza si inizia a sentire, sento la pressione che devo fare vedere sempre di più ma ogni settimana mi sento che più di questo non riesco”.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Ballando con le stelle 2023/ È testa a testa contro Simona Ventura?

Poco dopo la moglie di Mauro Icardi ha avuto una profonda crisi: “sono crollata, ho sottovalutato l’allenamento che sto facendo, che è duro. Questo percorso ti rende per forza più forte perché ti ritrovi a lottare con una cosa nuova. Nel mio caso è una sifda a me stessa e alle mie paure. La settimana scorsa ho sentito tutto questo, più la stanchezza, più i bambini che mi hanno chiesto se tornavo a casa a Natale. La mia più piccola ha preso uno in un compito e due in un altro, perché io non ci sono”.

WANDA NARA E PASQUALE LA ROCCA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ La coppia è sempre la favorita alla vittoria

Wanda Nara e Pasquale La Rocca saranno in vincitori di Ballando con le Stelle 2023?

La corsa verso la finale di Ballando con le Stelle 2023 di sabato 23 dicembre si fa sempre più agguerrita. Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono tra i favoriti alla vittoria finale e nelle ultime ore la moglie di Mauro Icardi ha pubblicato una storia su Instagram in compagnia di Teo Mammucari. Il conduttore e la showgirl scherzano molte volte insieme e nel filmato si vede Mammucari dire alla Nara: “Wanda sono triste perché da quando sono primo in classifica, tutti mi guardano male, anche te sei preoccupata perché sai che hai davanti qualcuno che ha fisico…”. I due alla fine scoppiano a ridere!

Wanda Nara e Pasquale La Rocca, tensione dietro le quinte di Ballando/ "Se sei stanca vai a casa"

Ma non finisce qui, visto che Wanda ha poi pubblicato nelle storie di Instagram un video in compagnia del maestro di ballo Pasquale La Rocca dove lo prendo, involontariamente, a schiaffi. “Non è facile ballare con me” – scrive la showgirl argentina con il maestro che ironizza “grazie per il pugno in faccia!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA