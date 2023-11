Wanda Nara e Pasquale La Rocca, tensione dietro le quinte di Ballando/ “Se sei stanca vai a casa”

Ballando con le stelle 2023, Wanda Nara e Pasquale La Rocca in difficoltà: “Stanchezza fisica e psicologica”

Wanda Nara e Pasquale La Rocca, coppia favorita alla vittoria di Ballando con le stelle 2023 non hanno avuto una settimana facile. Il ballerino ieri è stato molto male, ha avuto la febbre alta ed ha rischiato di saltare la puntata. Ed inoltre già in settimana ci sono state delle tensioni tra la coppia. Nella clip di presentazione antecedente all’esibizione si è visto un piccolo screzio tra Wanda Nara e Pasquale La Rocca. La showgirl e procuratrice calcistica argentina, forse per la prima volta, è scoppiata a piangere perché stanca e non in forze per allenarsi. Il suo maestro Pasquale La Rocca, anche lui stanco, è sbottato: “Sei stanca vai a casa. Poco fa le ho detto che se è stanca può andare a casa a riposarsi. Anche io sono stanco.”

Wanda Nara e Pasquale La Rocca hanno risolto poi il loro piccolo screzio si sono allenati duramente e nonostante le difficoltà nella sesta puntata di Ballando con le stelle hanno portato in pista un Charleston perfetto che ha conquistato la giuria. Milly Carlucci, però, subito l’esibizione ha voluto previsare che Pasquale La Rocca è stato male nei giorni scorsi e per questo la coreografia non era come quella inizialmente ipotizzata. Il ballerino, poi, ha spiegato che inevitabilmente questa settimana c’è stato un calo: “C’era tanta paura perché è stata la prima settimana dopo cinque in cui abbiamo iniziato a sentire la stanchezza fisica e psicologica.”

Wanda Nara e Pasquale La Rocca conquistano la giuria di Ballando, Carolyn Smith: “Hai reso una coreografia difficile semplice”

Wanda Nara, in coppia con Pasquale La Rocca, ha dimostrato di essere una delle migliori concorrenti di Ballando con le stelle e tra le favorite alla vittoria. Dopo la loro esibizione con uno splendido Charleston nonostante tutte le difficoltà della settimana hanno conquistato tutti. La presidente di giuria Carolyn Smith ha infatti ammesso: “Eccellente, hai reso una coreografia difficile come una semplice e questo succede poche volte a Ballando.”

Wanda Nara a Ballando con le stelle ha poi rivelato un retroscena su Ivan Zazzaroni: “Mi hai fatto emozionare, e al trucco lo sanno, perché quando sei passato mi hai detto ‘Buonasera Nara’ prima ero sempre la moglie di Icardi ed è una cosa bellissima.” Sia per bravura che per simpatia Wanda Nara ha conquistato tutti ed alla fine ha portato a casa un voto altissimo 58 punti e tutti 10 dai giurati.











