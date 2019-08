Wanda Nara esclusa da Amici Vip/ “Si è candidata alla conduzione ma è stata respinta”

Wanda Nara torna ad essere protagonista del gossip ma, questa volta, non per vicende legate a suo marito Mauro Icardi. Sembra che la prorompente argentina, volto fisso di Tiki Taka, ambisca a fare tv e, in particolare, la conduttrice. Il settimanale Chi, nel suo nuovo numero in edicola oggi 21 agosto, fa infatti sapere che la Nara mirerebbe alla conduzione di Amici Vip. Tra le Chicche di Gossip infatti si legge: “La moglie di Mauro Icardi cerca di fare strada in tv. Wanda Nara si è presentata ai provini di Amici Vip, ma nella sua testa, e secondo il suo curriculum, c’era la volontà di parteciparvi non come concorrente, bensì come conduttrice. – le cose non sono però andate come sperato – Wanda è stata così rispedita a casa. Ora troverà posto a Tiki Taka, anche se con un ruolo ancora indefinito.”

Wanda Nara fuori da Amici Vip ma concorrente a Ballando con le stelle?

Wanda Nara avrebbe dunque presenziato ai provini per Amici Vip, format ispirato al classico Amici di Maria De Filippi, ma non per essere una concorrenti, bensì per il ruolo di presentatrice. Ma se le indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi fanno definitivamente tramontare la possibilità di vedere la signora Icardi ad Amici Vip, le probabilità di vederla in tv con una nuova avventura rimangono. In particolare Milly Carlucci pare la voglia fortemente nel cast della prossima edizione del suo Ballando con le stelle. C’è da ricordare che, proprio quest’ultima, ha partecipato anni fa allo stesso talent show vip ma in Argentina, riscuotendo anche un grande successo.

