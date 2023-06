Wanda Nara, flirt con il concorrente di Masterchef/ Frecciatine sexy e ammiccamenti…

Wanda Nara: flirt con il concorrente di Masterchef?

Wanda Nara è la conduttrice di Masterchef in Argentina dove, ogni settimana, incanta con la sua bellezza. Tuttavia, la Nara sta facendo parlare di sè anche per un presunto flirt con un concorrente del talent show culinario. Secondo quando raccontato da Angel de Brito, il conduttore del talk show LAM, Wanda si sarebbe lasciata andare a frecciatine e ammiccamenti sensuali che avrebbero portato la produzione ad intervenire invitando Wanda a correggere il suo atteggiamento che, a quanto pare, sarebbe stato troppo evidente.

Dall’altra parte, tuttavia, il concorrente non sarebbe rimasto inerme e avrebbe risposto alle battute di Wanda dimostrando di ricambiare il presunto interesse della Wanda. Quest’ultima, dunque, è nuovamente in crisi con Mauro Icardi dopo averna già superata una recentemente?

Il gossip su Wanda Nara

Cosa sta accadendo tra Wanda Nara e Mauro Icardi? Domanda a cui, per il momento, non c’è una risposta. Tuttavia, da oltreoceano arriva il nuovo gossip che ha travolto Wanda che, in Argentina, non è solo famosissima, ma continua a far parlare molto di sè anche per la conduzione di Masterchef.

«La produzione di MasterChef Argentina avrebbe suggerito alla conduttrice che le buone vibrazioni e l’intesa con uno dei partecipanti diminuissero un po’ perché era tutto troppo evidente», ha raccontato Angel de Brito, il conduttore del talk show LAM. Francisco, questo il nome del concorrente, parlando con Wanda, le avrebbe detto: «Ora faremo sul serio. So che hai i tuoi preferiti qui.. ».

