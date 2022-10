Wanda Nara, flirt con L-Gante “Ci stiamo conoscendo”/ Con chi scorda Mauro Icardi…

Wanda Nara scorda Mauro Icardi con L-Gante? Un poliamore é all’orizzonte…

La turbolenta lovestory di Wanda Nara e Mauro Icardi, passata di recente al centro del gossip come un triangolo con la modella Eugenia China Suarez, torna ad assumere le sembianze di un poliamore, con L-Gante. Il rapper con cui Wanda Nara ha stretto una collaborazione per la promozione del brand sportivo della procuratrice sportiva, Wanda Sport, dal suo canto replica al gossip che lo vedrebbe protagonista di una frequentazione intima con la bionda argentina, ammettendo non troppo velatamente di sentirsi attratto da lei, ma non solo.

“La verità è che ci stiamo conoscendo. Non la conoscevo -dichiara L-Gante in occasione di un intervento registrato ai microfoni del format TV argentino, “La noche”, di Mirtha Legrand. I due quindi, al di là della campagna promozionale di Wanda Sport, per cui hanno posato in atteggiamenti particolarmente intimi sul set, starebbero proseguendo una frequentazione partita ai fini di una collaborazione lavorativa, che potrebbe preludere ad un flirt per un nuovo amore. Questo, ai danni del matrimonio che dal 2014 vincola Wanda Nara a Mauro Icardi. L-Gante, noto rapper argentino, le avrebbe anche dedicato una canzone, così come trapela da alcune dichiarazioni che la procuratrice sportiva ha rilasciato online, in risposta alle curiosità dei follower, via social.

Wanda Nara: cosa la lega al rapper L-Gante? Spunta un curioso regalo

“Qual è il regalo più bello che ti hanno fatto di recente?”, le ha chiesto un utente e l’imprenditrice avrebbe a quanto pare replicato, secondo Whoopsee: «Una canzone, la più bella di tutte. Ma penso che non si deciderà mai a farla uscire»>. Parole sibilline con cui l’ex opinionista del Grande Fratello vip alluderebbe ad un regalo del cantante in formato canzone. Che la sexy procuratrice sportiva possa, quindi, scordare il calciatore argentino, da cui ha avuto due figli e con il quale ha allargato la sua famiglia? Nel 2015 Mauro Icardi aveva la figlia Francesca e nel 2016 la figlia Isabella. Ma si sposava per la prima volta nel 2008 con il calciatore Maxi López, da cui ha aveva poi i primi tre figli maschi: Valentino ( 2009), Constantino (2010) e Benedicto (2012). La coppia divorziava il 6 novembre 2013, dopo essersi accusata vicendevolmente di infedeltà coniugale, ed era poi con il calciatore Icardi che Wanda tornava a credere all’amore, allargando la famiglia.

Ma quando Mauro Icardi tenta di contattarla, nel mezzo dei suoi nuovi interventi in diretta social – a suon di “Ti amo” e “Quando torni”- intanto, Wanda Nara non replica al marito. Segno, forse, che tra i due coniugi qualcosa si sia rotto per sempre, complice la corte serrata di L-Gante a Wanda. Oppure potrebbe trattarsi di una strategia di marketing dei tre diretti interessati, finalizzata alla visibilità e al business. Chissà.

