Wanda Nara, foto topless di Giorgia Venturini/ Online per sbaglio prima di Tiki Taka

Wanda Nara infiamma i social, ma questa volta non per le sue “curve”. La moglie di Mauro Icardi ha commesso un errore hot, pubblicando online un topless di Giorgia Venturini. Voleva solo mostrare ai suoi follower il backstage televisivo come già aveva fatto in passato. Spesso infatti Wanda Nara realizza delle Instagram Stories nel dietro le quinte di Tiki Taka e nei camerini del programma insieme alle colleghe. Così ieri sera prima di andare in onda ha fatto un’altra storia, ma forse nella fretta le è sfuggito un dettaglio hot sulla sua collega Giorgia Venturini. Le due si stavano preparando per andare in onda, ma la collega in quel momento era in topless. Infatti la ragazza non aveva ancora indossato l’abito di scena e stava ultimando il trucco sul décolleté, un’operazione molto comune quando si indossano certi tipi di abito con una scollatura molto profonda. Prima di condividere la foto però Wanda Nara ha pensato di censurare il topless dell’amica, solo che l’operazione le è riuscita in parte.

WANDA NARA, FOTO TOPLESS DI GIORGIA VENTURINI ONLINE PER SBAGLIO

Wanda Nara è riuscita a censurare solo in parte il topless di Giorgia Venturini, quindi online è finita una foto hot dell’ex naufraga. La foto è stata subito rimossa dai social, ma si sa che la Rete non perdona. Qualunque cosa venga pubblicata, anche solo per pochi secondi, viene catturata e quindi resta indelebile. Ma i fan della Venturini sono grati a Wanda Nara per aver regalato loro una foto hot della loro beniamina. Pare comunque che le due abbiano stretto un bel rapporto di amicizia in queste settimane. Sembrava che le due abbiano comunque stretto un bel rapporto di amicizia in queste ultime settimane. All’inizio sembrava che tra loro non ci fosse feeling. Invece ultimamente si mostrano insieme nelle Instagram Stories anche durante le pubblicità o appunto nel backstage della trasmissione, prima o dopo la diretta. La foto di ieri conferma che il loro rapporto di amicizia ha raggiunto una certa complicità e intimità.





© RIPRODUZIONE RISERVATA