Wanda Nara, frecciatina a Belen Rodriguez/ “In Argentina non ha fatto nulla, io…”

Wanda Nara e Belen Rodriguez sono sicuramente tra le argentine più famose in Italia. Belen, arrivata in Italia da giovanissima, è riuscita a costruirsi una carriera brillante dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi. Da quel momento non si è più fermata conducendo programmi importanti come il Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi, Tu sì que vales, Le Iene e così via. Contemporaneamente è stata al centro del gossip per le sue storie d’amore con Marco Borriello, Fabrizio Corona, Andrea Iannone, Antonino Spinalbese e, soprattutto, con Stefano De Martino con cui ha avuto il primogenito Santiago e che ha sposato dando il via ad una serie di alti e bassi che li hanno portati a separarsi per poi tornare insieme.

Wanda Nara, invece, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo italiano dopo aver lavorato per anni in Argentina. Famosissima in patria, in Italia, ha conquistato anche lei il mondo del gossip per il suo amore con Mauro Icardi. Matrimonio che oggi è finito e di cui ha parlato a Belve.

Le parole di Wanda Nara su Belen Rodriguez

Durante l’intervista rilasciata a Belve di Francesca Fagnani, Wanda Nara ha così parlato anche di Belen Rodriguez. “Lei una volta ha detto ‘io argentina come Belen? Senza offesa, nel mio Paese sanno bene chi sono io, ma non sanno chi sia la vostra Belen’”, ha detto la Fagnani.

“Si perché Belen mi pare sia venuta qua in Italia da piccola. In Argentina lei non ha fatto nulla, io è da piccolina che lavoro, da quando avevo 5 anni”,è stata la risposta di Wanda.

