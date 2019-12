Wanda Nara “GF Vip? Scoprirete chi sono”/ “Mauro Icardi? Soffro la differenza d’età”

Come tutto ciò che fa discutere, Wanda Nara o si ama o si odia. Non ci sono mezze misure con la moglie di Mauro Icardi. C’è chi l’accusa di aver gestito male la carriera del marito, intanto lei va dritta per la sua strada che da metà gennaio la porterà negli studi del Grande Fratello Vip come opinionista insieme a Pupo. Abituata a dire sempre quello che pensa, potrebbe rivelarsi allora una presenza molto utile in studio: «È il mio carattere, sono diretta. Questo lavoro mi ha fatto diventare più forte. Nel calcio ci vuole diplomazia anche se le cose non sono corrette. Beh, io alla diplomazia preferisco sempre la verità», dice a Repubblica. Dalla tv ha imparato ad essere determinata e a non essere “morbida”. «Mai avuto manager, mi gestisco da sola». E lotta contro i pregiudizi: «Mi fanno arrabbiare. Se sei donna e dici la tua sul calcio devi lottare per parlare». A proposito di pregiudizi, c’è chi ritiene che abbia costruito col marito Mauro Icardi una vita da reality. «A volte dico che se mettessero una telecamera a casa nostra conoscerebbero persone diverse».

WANDA NARA E IL GRANDE FRATELLO VIP “SCOPRIRETE CHI SONO”

Nell’intervista Wanda Nara spiega di essere diversa da come appare. «Sono una mamma che si alza presto la mattina, prepara la colazione e porta i figli a scuola. Mi sento più in concorrenza con le altre madri che con i personaggi televisivi». Di sicuro la sua quotidianità è complessa, visto che Mauro Icardi vive a Parigi. «Facciamo weekend lunghi. Prima Mauro mi aiutava tantissimo, è un papà speciale. Quando non stava in Nazionale era molto presente, preparava la merenda per i figli e la sera a volte cucinava». Anche per questa situazione sarebbe stato difficile per lei partecipare al Grande Fratello Vip come concorrente. «Sarebbe stato impossibile con cinque bambini piccoli». Avrebbe fatto sicuramente discutere, visto che attorno a lei ci sono sempre polemiche. Ma da opinionista proverà a smentire alcune delle voci che circolano sul suo conto. «Al Grande fratello potrò farmi conoscere per come sono. So che dall’esterno la nostra non sembra una vita normale. Ma io e Mauro siamo genitori giovani che fanno una vita semplice, la sera non andiamo certo a ballare».

WANDA NARA “MAURO ICARDI? SOFFRO LA DIFFERENZA D’ETÀ”

A proposito di polemiche, Wanda Nara ha spiegato cosa c’è dietro i suoi abiti con spacchi abissali e quell’abitudine a posare nuda. «La verità è che soffro la differenza d’età con Mauro, ho sette anni più di lui. Ci tengo a essere sexy, anche sui social. Mi nascondo dietro un personaggio. Se ti fai conoscere e capiscono il tuo punto debole, poi sanno dove colpirti». A proposito di dolori, nell’intervista a Repubblica si sofferma anche suoi problemi familiari. Stavolta non ci riferiamo ai dissidi con la famiglia del marito, ma a quelli col padre, il quale ha dichiarato che non le parla. Wanda Nara ha allora spiegato cosa è successo e quando sono cominciati i problemi col padre: «I rapporti sono complicati da anni. Quando ho divorziato (da Maxi Lopez, ndr), ho preso i bambini e sono tornata in Argentina a lavorare». Ecco, in quel momento pensava di poter contare su di lui. «Sarebbe stato importante averlo al mio fianco, invece papà è stato vicino al mio ex». Le cose non sono andate poi meglio: «Continua a fare scorrettezze: io non gli rispondo».



