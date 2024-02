Wanda Nara giudice di Ballando con le stelle il prossimo anno?/ “Milly ha messo gli occhi su di lei”

Wanda potrebbe essere la prossima giurata di Ballando: ecco perchè

Wanda Nara ha vinto questa edizione di Ballando con le stelle, risultando tra le concorrenti più talentuose e sensuali agli occhi di tutti. Secondo le ultime indiscrezioni, la vittoria nel programma potrebbe valerle un posto nella giuria il prossimo anno.

Wanda Nara pubblica la diagnosi della sua malattia: "Leucemia mieloide cronica"/ "2024 non deludermi"

A lanciare questo scoop ci ha pensato il settimanale Chi che, nella rubrica pillole di gossip, riporta: “Per il banco della giuria del prossimo Ballando con le stelle Milly Carlucci ha messo gli occhi sulla vincitrice dell’edizione 2023: Wanda Nara potrebbe così essere promossa dalla pista da ballo alle sedie dei giudici.” Sarà davvero così? Si attendono dichiarazioni dalla diretta interessata.

Fabio Canino: "Wanda Nara? Ha vinto Ballando la più brava"/ "Mammucari? Ha distrutto la liturgia dello show"

Wanda Nara e la reazione alla vittoria a Ballando con le stelle: “Vi amo tutti”

Wanda si è distinta a Ballando per la sua innata sinuosità e abilità nel ballo, arrivando a vincere l’edizione 2023 del programma. La reazione a caldo della modella sui social: “Grazie @ballandoconlestelle, grazie @milly_carlucci per avermi insegnato tanto, per prenderti cura di me e per avermi fatto conoscere persone fantastiche, le persone che lavorano per te sono speciali e vi amo tutti“.

Non sono mancate parole al miele anche per Simona Ventura, con la quale si è contesa fino alla fine il primo posto sul podio: “Arrivare alla finale con una stella con la stessa traiettoria in questo Paese quanto @simonaventura -fa sapere una travolgente Wanda Nara, per poi proseguire con un particolare saluto al Belpaese e alla Capitale-, @andreadicarlo per prenderti cura di me. Grazie e arrivederci Roma” aveva detto Nara reduce da una diagnosi di leucemia, della quale ha parlato nello show.

Wanda Nara, Natale in famiglia dopo la vittoria a Ballando con le stelle 2023/ Gli scatti con Mauro Icardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA