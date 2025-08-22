China Suarez è incinta di Mauro Icardi? Cos'ha svelato Wanda Nara

Wanda Nara sgancia una bomba sull’ex marito Mauro Icardi. Raggiunta dai paparazzi e dai media argentini all’aeroporto di Ezeiza dopo un viaggio negli Stati Uniti, la showgirl ha risposto alle domande dei giornalisti, molte delle quali riguardavano ovviamente Icardi e le loro due figlie, Francesca e Isabella. Il calciatore, infatti, è tornato in Turchia, dove gioca come capitano del Galatasaray, trasferendosi ufficialmente insieme alla compagna China Suarez. Di conseguenza, ormai sembra frequentare sempre meno le sue bambine, con le quali i rapporti si erano già complicati durante la sua permanenza a Buenos Aires.

Ebbene, mentre rispondeva alla stampa, Wanda si è lasciata sfuggire un’indiscrezione sull’ex marito, facendo intendere che la fidanzata sarebbe incinta. “Mi ha detto che sta cercando di essere felice. Molto presto arriverà la notizia che tutti immaginiamo. Io già la so perché me l’ha raccontata lui, ma non voglio parlare di queste cose”, ha detto l’ex vincitrice di Ballando con le stelle. Al che, in tanti hanno subito pensato ad una presunta gravidanza della China, considerando anche delle foto sospette pubblicate dall’attrice qualche giorno fa.

China Suarez è incinta? Il post sospetto di Mauro Icardi

Pochi giorni fa, China Suarez e Mauro Icardi hanno condiviso su Instagram alcuni scatti che hanno subito acceso i rumors su una possibile gravidanza dell’attrice. Nelle foto, infatti, il calciatore appare mentre accarezza e poggia la mano sulla pancia della compagna, gesto che ha fatto pensare a un nuovo arrivo in famiglia. I sospetti si sono intensificati dopo le parole di Wanda Nara, che ha lasciato intendere che l’ex marito le avrebbe confidato di star diventando di nuovo padre. Al momento, però, dalla coppia non è arrivata alcuna conferma ufficiale e non resta che attendere per scoprire la verità.