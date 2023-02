Wanda Nara ha tradito Icardi con Keita Baldè?/ Dall’incontro a Dubai alle liti social: cos’è successo

Wanda Nara e Keita Baldè: cos’è successo? Presunto tradimento e incontro a Dubai

Tra gli argomenti che saranno oggetto di discussione durante l’intervista di Wanda Nara a Belve ci sarà anche quello che tira in ballo Keita Baldè, sua moglie e una serie di messaggi che il calciatore avrebbe inviato alla moglie di Mauro Icardi. Ma cos’è accaduto nelle scorse settimane da sollevare un polverone tanto grosso? Ricapitoliamo.

I dissapori tra Keita e Icardi sarebbero nati a causa di una serie di messaggi che il primo avrebbe inviato a Wanda Nara. Si tratta di messaggi di vere e proprie avances, aumentati con le voci di crisi tra la Nara e l’ex calciatore dell’Inter. Il gossip è però esploso quando Keita e Wanda, per circostanze diverse, si sono ritrovati a Dubai e incontrati in un hotel. Un incontro casuale e non voluto, a quanto pare, che è però bastato a scatenare una serie di botta e risposta tra le due parti.

Il caos è scoppiato quando Mauro Icardi ha deciso di rompere il silenzio, denunciando – attraverso delle storie Instagram poi cancellate – le avances fatte dal suo ex compagno interista a Wanda. Come? Scrivendo alla moglie di lui: “Ho appena avvertito una povera cornuta cosciente che suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati) da un po’ di tempo. Ho anche i messaggi, le foto e tutto quello che le ha inviato tramite messaggi privati ​​di Instagram perché me li ha mandati mia moglie”, ha scritto Mauro, spiegando di messaggi che Keita invierebbe ormai da mesi e in continuazione alla moglie.

Poco dopo è però arrivata sia la replica della moglie di Keita Baldè – “Mauro mi ha contattato e mi ha detto che mio marito ha invitato sua moglie a Dubai e questa è una fake news. Oggi in mezzo c’è Keita e domani un altro giocatore, loro vivono così…” – sia quella dello stesso calciatore che, come lei, ha negato tutto: “Sono con la squadra qui a Dubai e mia moglie mi chiama con questa notizia. Ci sono tre hotel qui, è enorme dove siamo, ci sono anche altre squadre di calcio – ha chiarito, facendo intendere l’impossibilità di appartarsi di nascosto con Wanda in un albergo – Io non voglio sapere nulla di tutto questo. La nostra vita privata è tranquilla, è quello che pubblichiamo e basta, ho una famiglia e forse domani tocca a qualcun altro, è una pazzia”, ha quindi concluso.











