Wanda Nara ha tradito Icardi con Keita Baldé?/ Spunta l’audio e le foto dell’incontro segreto a Dubai

Wanda Nara ha tradito Icardi con Keita Baldé? Spuntano le prove dell’incontro segreto a Dubai

Wanda Nara ha davvero tradito Mauro Icardi con il suo ex amico di squadra Keita Baldé? Pochi giorni fa il giornalista spagnolo Jordi Martin ha lanciato lo scoop sul presunto incontro segreto a Dubai dei due, seguito dallo sfogo di Icardi che ha scritto alla moglie di Keita Simona Guatieri. Oggi però giungono ulteriori dettagli e aggiornamenti che confermerebbero la delicata vicenda.

Wanda Nara choc/ "Avrebbe tradito Icardi con il compagno di squadra Keita Baldé"

Pare, infatti, che la Guatieri, una volta appresa la notizia, pur rimanendo pubblicamente in silenzio, abbia iniziato ad indagare personalmente. Il giornalista Martin fa infatti sapere: “Wanda è vittima, insieme a Keita, delle cattive intenzioni di Simona. È stata Simona a servirsi di un’amica per inviarmi tutte le prove che suo marito e Wanda erano insieme a Dubai”. Il giornalista assicura di averle personalmente visionate: “Ho visto le foto di Dubai. Ho visto Wanda Nara in una stanza con Keita. Il viaggio di Wanda è pagato da lui, che l’ha invitata”.

Mauro Icardi: flirt con Florencia Floppy Tesouro?/ La modella: "Molto attraente ma.."

Wanda Nara e Keita Baldé: lei avrebbe confermato la liason. Reso pubblico un messaggio audio

Ma non è finita qui perché, stando a quanto riporta IlFattoQuotidiano, Martin sarebbe inoltre riuscito a contattare Wanda e ad ottenere da lei la conferma della storia con Keta Baldè: “Lei sta per firmare un progetto molto importante in Argentina e non vuole finire in mezzo a tutto questo”, ha fatto sapere il giornalista.

Il giornalista non si è poi fermato qui. Durante la trasmissione da lui condotta, Entrusos, ha reso pubblico l‘audio che Keita Baldé avrebbe mandato a Wanda Nara. In questo il calciatore dice: “Ho sofferto molto in questo periodo senza poter sapere come stessi. Sei una donna meravigliosa, davvero: hai un cuore incredibile. Se vedo gente che parla male di te o che si inventa cose, lo odio. Perché non mi piace e non è vero. Non tutti hanno la possibilità la persona fantastica che sei e il cuore buono che hai”. Una serie di prove, dunque, che non lascerebbero dubbi.

Wanda Nara e Mauro Icardi lite per il divorzio/ "Si stanno ammazzando per 20 verdoni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA