Wanda Nara in crisi per la Dad dei figli/ “Non ho neanche il tempo di pettinarmi…”

Wanda Nara, come tutte le mamme, sta facendo i conti con le scuole chiuse per la pandemia. Con i cinque figli a casa, anche la moglie di Mauro Icardi si ritrova a dover dividere il proprio tempo tra le lezioni online che i bambini devono seguire. Seguire le lezioni e i compiti di Valentino, Benedicto e Constantino, nati dal matrimonio con Maxi Lopez e di Isabella e Francesca, nati dal matrimonio con Mauro Icardi, ha fatto scoprire alla showgirl argentina di avere una forte dose di pazienza. Su Instagram, la moglie di Mauro Icardi ha così pubblicato le foto dei suoi bambini mentre con pc e tablet sono alle prese con le lezioni scolastiche a distanza esattamente come la maggior parte dei bambini d’Europa.

Wanda Nara e la Dad dei figli: “Ho scoperto che la pazienza delle mamme è infinita”

“E dietro di loro mi trovo io, senza tempo né di pettinarmi né di cambiarmi dalle otto del mattino fino alla fine delle lezioni online”, scrive Wanda Nara nella didascalia delle foto dei figli alle prese con le lezioni della didattica a distanza. “Grazie a questa pandemia ho scoperto che la mia pazienza e quella di tutte le mamme è infinita. Le mie ammirazioni e i miei applausi a chi ha questo piccolo e grande titolo: mamma“, aggiunge ancora la moglie di Wanda Nara. Le foto, oltre ad aver collezionato migliaia di like, hanno ricevuto anche diversi commenti tra cui tanti complimenti per la bellezza dei bambini. “Un figlio più bello dell’altro”, “La mia ammirazione e il mio rispetto. Sei una grande mamma”, “Grande esempio per tutte le mamme, brava Wanda!!!”, scrivono gli utenti.

