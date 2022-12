Wanda Nara incinta del sesto figlio?/ I misteriosi messaggi di Mauro Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi: terzo figlio in arrivo?

Wanda Nara è incinta? Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino “Caras”, Wanda Nara sarebbe incinta del sesto figlio, il terzo che nascerebbe dal matrimonio con Mauro Icardi. Sarebbe quindi questo il motivo della riconciliazione tra il calciatore e la moglie, dopo che sei mesi fa la Nara aveva annunciato al fine delle loro relazione. Qualche settimana fa Wanda Nara, ospite a Verissimo, aveva svelato i retroscena della crisi con Icardi: “Quando abbiamo iniziato a litigare, quando ho iniziato a sentire che non c’era più pace dentro casa, ho pensato fosse meglio mettere uno stop perché per me la priorità sono i bambini. Magari vediamo cosa succederà più avanti o magari no”. Poco dopo i due sono tornati insieme, con tanto di fuga romantica alle Maldive, insieme ai cinque figli (i tre maschi sono figli di Maxi Lopez, primo marito di Wanda Nara).

Wanda Nara e Mauro Icardi: i messaggi della coppia

Guardando le foto di Wanda Nara alle Maldive con Mauro Icardi non si notano curve sospette che facciano pensare a una nuova gravidanza. Ma secondo il quotidiano argentino “Caracas”, i post della coppia lasciano poco spazio ai dubbi. Mauro Icardi, infatti, ha condiviso gli screenshot delle conversazioni con Wanda Nara: “Grazie per un altro bellissimo viaggio”, scrive lei accanto a una foto in cui lui le accarezza la pancia. “Il mio luogo preferito sei tu. Per avermi portato nel nostro paradiso, per il tuo amore e per occuparti sempre di me. Non dubitare mai di quanto ti amo. Non vedo l’ora di tornare con G”, continua aggiungendo l’emoji di un bambino. La replica di lui: “Grazie a te Wanda per questo messaggio così bello Alla fine non sono così pazzo come mi hanno descritto per aver raccontato uno dei tuoi desideri. Presto torneremo con G”. Ma chi è G? Il sesto figlio di Wanda?

