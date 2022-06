Wanda Nara, la vacanza è hot con il lato b in posa/ Il video manda in tilt la rete

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo vicini: spuntano i dettagli della vacanza pre-estate

Wanda Nara e Mauro Icardi tornano al centro dell’attenzione mediatica per il nuovo viaggio di coppia che li vede protagonisti alle Maldive. Reduci dai continui pettegolezzi che li hanno visti protagonisti di un triangolo amoroso -esploso per una serie di tradimenti di Icardi verso la consorte Nara e con la complicità di Eugenia China Suarez, passati alla storia del gossip per via di alcuni sfoghi social di Wanda- marito e moglie vip sembrano aver ritrovato la quiete di coppia, nel bel mezzo della nuova vacanza che si sono concessi in questi giorni. Questo, quando ormai manca sempre meno al solstizio d’estate 2022.

E tra un momento di svago e l’altro, nel corso della sua vacanza che in molti si auspicherebbero, Wanda Nara ha postato via Instagram un video esclusivo dell soggiorno alle Maldive e dalle immagini particolarmente bollenti. Il filmato in questione immortala la biondissima procuratrice sportiva mentre dà le spalle all’obiettivo fotografico del suo smartphone e posa con un succinto bikini nero, che mette in risalto le curve giunoniche del lato B della moglie di Mauro Icardi. Immagini esclusive e intime, che la sexy procuratrice ha registrato in quello che sembra essere il bagno di un albergo. Insomma, la Nara non rinuncia a mostrare le sue grazie, senza reticenza alcuna.

Il video di Wanda Nara manda il web in tilt

E il video che Wanda Nara ha da poco postato via Instagram fa ora incetta di like, commenti e condivisioni in rete, in primis da parte dei fedeli fan della seducente procuratrice. “Penso che un panettone così nn lo riescono a fare meglio neanche le “Tre Marie” !!!”, si legge tra i vari messaggi social giunti a margine del video di Wanda Nara.

Che il ritrovato consorte Mauro Icardi possa nutrire gelosia verso Wanda, dal momento che il video che lei ha postato in rete segna ora una gran moltitudine di commenti all’insegna degli apprezzamenti più disparati, oltre agli oltre oltre 304mila like, su Instagram? La domanda sorge ora spontanea. Vedremo se quella che sembra essere la ritrovata quiete per i due coniugi sia destinata a durare ancora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)













