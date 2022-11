Wanda Nara la verità sul divorzio con Mauro Icardi/ “Non voleva che lavorassi”

Wanda Nara e la separazione da Icardi: “Ecco la verità”

Wanda Nara e Mauro Icardi si stanno separando dopo anni d’amore e ben cinque figli. All’inizio di quest’anno il tradimento del calciatore ha creato una crepa nella coppia che non si è più colmata. Il resto è diventato una sfida, una continua lotta fatta di insulti e illazioni reciproche.

In occasione di un’intervista a Vanity Fair, Wanda Nara ha deciso di rompere il silenzio raccontando i motivi che l’hanno spinta a lasciare Icardi. La modella spagnola dichiara: “È raro che la moglie di un calciatore lavori. Io per tanto tempo mi sono occupata solo di figli e marito, ma ora voglio riprendermi il mio tempo. E tornare a svolgere la mia professione: in Argentina mi continuano a proporre programmi da condurre e a me la televisione piace molto. Anche in Italia ho due progetti che dovrebbero partire a marzo. Questo non significa trascurare i bambini: Mauro si allena due ore al giorno, il resto del tempo è a casa. Può aiutarmi lui, no?” E ancora: “Non gli piace l’idea che io sottragga attenzioni alla famiglia. Mentre per me l’indipendenza è fondamentale: è la via per la libertà. Quindi lui ogni due per tre prova a riconquistarmi, l’altro giorno è venuto a prendermi in aeroporto con la macchina piena di fiori, poi mi ha portato fuori a cena e mi ha detto: “Non mi arrendo”. Benissimo, ma io so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo”.

Wanda Nara, ai microfoni di Vanity Fair, ha rivelato la verità sul tradimento di Mauro Icardi con China Suarez. La modella spagnola ha dichiarato: “Non me lo aspettavo, Mauro non mi aveva mai dato motivo per essere gelosa. È stato brutto, però poi ho capito che non viviamo in una favola Disney e che certe cose possono capitare. Io ho conosciuto Mauro che aveva 18 anni, non aveva neanche avuto il tempo di fare un po’ di esperienza”.

Sull’amante dell’ex marito, Wanda Nara è molto dura: “La donna in questione è arcinota in Argentina per aver sfasciato numerose famiglie famose. Una volta si è messa con un attore mentre la moglie di lui era incinta, e ha perso il bambino. Un’altra ha soffiato il marito a una madre a cui poco prima era morta una figlia. Non solo: siccome la conosco, mentre adescava mio marito, scriveva anche a me come fossimo amiche. Mi diceva che voleva venire a trovarmi a Parigi, mi chiamava in FaceTime. L’ho trovato insopportabile”.

