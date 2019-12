Wanda Nara/ La vita a Milano senza Mauro Icardi (#Cr4 Chiambretti)

Wanda Nara ha scelto per ora di non abbandonare la sua Milano, continuando a vivere nella capitale della moda con il marito Mauro Icardi. “Vediamo qualche sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro. L’ultimo giorno di calciomercato è arrivata questa opzione del PSG alla quale abbiamo subito detto sì, perchè sapevamo che sarebbe stata un gran successo per lui”, dice a Verissimo. Oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, Wanda Nara sarà inoltre ospite di CR4 – La Repubblica delle Donne, dove potrebbe riprendere il discorso ‘destino’ oppure dirottare il tutto verso la nuova avventura del GF Vip 4, dove la vedremo nei panni di opinionista al fianco del cantante Pupo. Per adesso sappiamo che quanto subito dall’Inter durante la Champions League, ovvero la recente eliminazione, ha lasciato un po’ di amaro in bocca ad un componente in particolare della famiglia Icardi. “Mi è dispiaciuto molto perchè ho un figlio che è un tifoso interista e ha pianto come tante altre volte. Noi siamo ancora dell’Inter, Mauro ha un contratto con i nerazzurri”, ha detto Nara nel salotto di Silvia Toffanin.

Wanda Nara, Cr4 La Repubblica delle donne: una bomba di passionalità

Seducente, sensuale, una vera bomba di passionalità: Wanda Nara mette in luce le sue qualità di femme fatale in ogni post condiviso sui social e la rivedremo stasera a Cr4 – La Repubblica delle donne. “Ho sette anni più di lui. Ci tengo a essere sexy, anche sui social. Mi nascondo dietro un personaggio. Se ti fai conoscere e capiscono il tuo punto debole, poi sanno dove colpirti”, confessa a Repubblica parlando di questo sacrificio fatto per il marito Mauro Icardi. Diretta e impulsiva, Wanda è sicura che la diplomazia sia un po’ l’opposto della verità. Lavorare in tv le ha permesso di diventare più forte, ma anche di essere molto diversa da come appare sul piccolo schermo. “A volte dico che se mettessero una telecamera in casa nostra conoscerebbero persone diverse. Sono una mamma che si alza presto la mattina, prepara la colazione e porta i figli a scuola”, rivela. Dato che Mauro si trova a Parigi, la coppia punta tutto sui week end lunghi, per fortificare ancora di più il concetto di famiglia. Quando il calciatore non giocava con la Nazionale, aiutava la moglie in tutto e per tutto, preparando persino la merenda per i bambini oppure cucinando la sera. “Siamo genitori giovani che fanno una vita semplice, la sera non andiamo certo a ballare”, conclude Nara.

