Wanda Nara, le foto in lingerie sexy fanno il giro del web/ “Penso alla vigilia di Capodanno 2024…”

Wanda Nara rompe il silenzio social, dopo la vittoria a Ballando con le stelle 2023

Reduce dalla vittoria conseguita alla finale di Ballando con le stelle 2023, Wanda Nara catalizza l’attenzione dell’occhio pubblico, mostrandosi sexy, in intimo, in vista del Capodanno 2024 in arrivo. La popolare showgirl procuratrice sportiva ha stregato i giurati e il resto del pubblico spettante in studio e i telespettatori a casa, in occasione della finale di Ballando con le stelle. Per l’occasione al dancing show condotto da Milly Carlucci sulle reti Rai TV e streaming, una seducente Wanda si é lasciata andare ad una sequenza di paso doble, come il tango argentino che tra i cavalli di battaglia le hanno fatto conquistare la coppa di prima concorrente. Il che le ha permesso di sbaragliare la concorrenza delle stelle e tra le altre quella di una agguerrita Simona Ventura, giunta seconda classificata alle sue spalle. E, intanto, in un clima segnato dalle festività natalizie in corso, ormai lontana dai riflettori di Ballando con le stelle, Wanda Nara posa in un indumento intimo, dalla tinta rosso fuoco.

Quasi come a voler dettare un trend, a colpi di scatti social in intimo Yamamay, dando vita ad un’attesa per la notte del Capodanno 2024, a luci rosse. “Already thinking about the New Year’s Eve” rilascia per iscritto una focosa Wanda Nara, a corredo di una carrellata di scatti che nel nuovo post, su Instagram, la immortalano mentre dà libero sfogo alla femminilità che si contraddistingue online, per le curve giunoniche di una sexy mamma in carriera quale lei può definirsi.

Web in tilt per la versione sexy di Wanda Nara

“Sto già pensando alla Vigilia di Capodanno“, é quindi il messaggio tradotto dall’inglese in italiano, della vincitrice di Ballando con le stelle 2023, a corredo del nuovo postmi pubblicato dall’influencer.

E non mancano le reaction del popolo nel web, a margine del focoso post en rouge: “Sei bellissima, Wanda!”, si legge tra gli altri innumerevoli commenti social più aggreganti, rilasciati dagli internauti, a margine del post nell’attesa per il Capodanno 2024, di Wanda Nara.











